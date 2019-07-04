Вчера Газпром подписал 5-летний контракт с Туркменистаном на закупку газа в объеме до 5,5 млрд куб. м в год. Детали контракта, включая цену, наличие привязки к каким-либо ценовым индикаторам и дополнительные условия, компания не раскрывает.

Следует отметить, что в целом перепродажа газа представляет собой низкорентабельное направление бизнеса Газпрома. Также обратим внимание на отсутствие источников дополнительного спроса на закупаемые 5 млрд куб. м газа, будь то со стороны Европы, стран ближнего зарубежья или внутреннего рынка. На наш взгляд, это может вынудить Газпром сократить собственную добычу, что отразится на финансовых показателях компании, поскольку сокращение добычи вряд ли будет сопровождаться сопоставимым снижением операционных расходов. По нашим оценкам, с учетом низкой прибыльности операций по перепродаже газа потенциальное сокращение добычи на 5 млрд куб. м приведет к снижению EBITDA Газпрома в 2020 г. на 0,9% (0,3 млрд долл.). Впрочем, конечный эффект будет зависеть от параметров нового договора. Также возможно, что, подписание такого контракта преследует какие-то другие цели, как, например, укрепление сотрудничества с Туркменистаном. В любом случае, существенной негативной реакции на эту новость со стороны рынка акций мы не ожидаем.

Напомним, что в апреле Газпром заключил краткосрочный контракт на закупку у Туркменистана 1,15 млрд куб. м газа в период до июля текущего года. Таким образом Газпром возобновил закупки, приостановленные в 2016 г. из-за разногласий с Туркменистаном (в лице государственной распределительной компании Туркменгаза) по цене на газ. В мае газета Коммерсант опубликовала информацию, согласно которой во 2п19 может быть подписан 5-летний контракт на закупку до 10 млрд куб. м газа в год.