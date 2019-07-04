Прирост индекса потребительских цен в РФ на неделе с 25 июня по 1 июля составил 0.2% н/н. Ускорение недельных темпов прироста цен было ожидаемым, так как это значение учитывает первичный эффект от индексации тарифов ЖКХ. При этом более низкая ставка индексации в этом году из-за опережающего частичного повышения цен в январе 2019 года позволила годовой инфляции замедлиться до 4.8% г/г.

На данный момент траектория движения цен не преподносит сюрпризов и следует за нашими ожиданиями, создавая прочный фундамент для дальнейшего снижения ключевой ставки. Однако Банк России продолжает занимать осторожную позицию в вопросе дальнейшего смягчения монетарной политики. Вчера Э.Набиуллина заявила, что регулятор «намерен понижать ставку небольшими шагами, принимая во внимание риски, связанные с планами правительства по расходам». На этом фоне, мы полагаем, что следующее снижение ставки возможно только в сентябре (SGe: —25 бп), когда будут конкретизированы планы по расходованию сверхдоходов ФНБ, на основе которых можно будет оценить возможные риски для инфляции.