Рисковые активы по большей части укрепились в среду, в преддверии государственного праздника в США. В центре внимания оставались новости в области торговой политики – в частности, Дональд Трамп обвинил ЕС и Китай в манипулировании валютными курсами.

На рынках акций индексы DAX, FTSE 100 и S&P 500 подросли на 0,7–0,8%, Dow Jones Industrial Average поднялся на 0,7% до нового исторического максимума 27 000. Азиатские акции показали слабые результаты: Shanghai Composite упал на 0,9%, Nikkei 225 отступил на 0,5%.

Доходности казначейских облигаций США в целом снизились на фоне смешанных макроэкономических данных: рассчитываемый Markit сводный индекс PMI чуть превысил консенсус-прогноз согласно опросу Bloomberg, а индикатор занятости от ADP и объем заказов в промышленности оказались ниже ожиданий. Доходности казначейских облигаций закрылись без изменений на ближнем отрезке кривой и опустились на 1–4 бп в дальнем сегменте. Котировки фьючерсов на ставку по федеральным фондам остались почти на прежних уровнях. Индекс доллара торговался в боковом тренде, при этом валюты развивающихся стран, в частности турецкая лира (+0,6%), бразильский реал (+0,5%), южноафриканский ранд (+0,3%), мексиканское песо (+0,2%), индонезийская и индийская рупии (по +0,1%) укрепились, а китайский юань и тайский бат закрылись в минусе на 0,1% и 0,2% соответственно. Цены на Brent отчасти отыграли потери, поднявшись на 2,3% за день.

Рубль завершил сессию с небольшими изменениями на уровне 63,29 к доллару. Внутридневной торговый диапазон был относительно широким: обменный курс достигал 63.70 во второй половине дня. Объем сделок в USDRUB_TOM увеличился до 2,8 млрд долл. по сравнению с 2,4 млрд долл. днем ранее.

Минфин объявил о намерении приобрести иностранную валюту на сумму, эквивалентную 231 млрд руб., в период с 5 июля по 6 августа (без учета «догоняющего» компонента). Таким образом, объемы покупки составят 10 млрд руб. в день, что ниже уровня предыдущего месяца: общий и ежедневный объемы за июнь равнялись 310 млрд руб. и 16 млрд руб. соответственно.

Американские инвесторы сегодня будут отсутствовать на рынке в связи с праздником, поэтому торговая активность в рубле и ОФЗ, вероятнее всего, будет невысокой.