Рубль останется в узком торговом диапазоне
Российская валюта продолжает торговаться в районе 63.4 в паре с долларом США и 71.5 в паре с евро на нейтральном новостном фоне и в условиях отсутствия публикации значимой макроэкономической статистики. Вчера во второй половине дня поддержку рублю оказало восстановление нефтяных котировок к отметке $64/bbl. Тем не менее, цены на нефть в утренние часы снова оказались под давлением, что ограничит возможности российской валюты в ходе сегодняшних торгов.
Вчера Минфин разместил 14.6 млрд. рублей в рамках аукциона ОФЗ, а спрос на бумаги составил скромные 27 млрд. рублей. Мы уже неоднократно отмечали, что фактор спроса нерезидентов на российские государственные бумаги уже во многом отыгран, поэтому динамику рубля будет определять, в первую очередь, общий аппетит участников рынка к рисковым активам. Отметим, что завтра состоится выплата дивидендов компанией «Норникель» общим объемом около 125 млрд. рублей. После выплаты дивидендов давление на рубль может возрасти в связи с обратной конвертацией полученных дивидендов в валюту.
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