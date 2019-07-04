Вчера в центре внимания инвесторов был аукцион ОФЗ-26225 на сумму 20 млрд руб. Минфин разместил всего 73% от предложения (14,6 млрд руб.). На прошлой неделе также был размещен не весь объем (92%). Вчера общий объем заявок составил всего 27 млрд руб., что соответствует соотношению спроса и фактического размещения в 1,8x против 2,5x на предыдущей неделе. Доходность по цене отсечения была установлена на уровне 7,54%, то есть без премии к вторичному рынку. На неконкурентные заявки пришлось 9% от размещенного объема. 50% было размещено в рамках шести крупнейших заявок (общее число принятых заявок – 31).

Низкий спрос на аукционе не привел к заметному движению вторичного рынка: оборот в ОФЗ на МосБирже вчера составил всего 20,1 млрд руб. Возможно, сокращение оборота и отсутствие реакции со стороны инвесторов на итоги аукциона было связано с сегодняшним перерывом на торгах в США, где отмечается День независимости. Наиболее активно вчера торговался ОФЗ-26226 (YTM 7,38%), объем сделок с которым составил 2,5 млрд руб. По итогам сессии выпуск опустился в доходности на 2 бп, опередив остальные облигации с фиксированным купоном, которые закрылись на прежних позициях. Наиболее слабый результат показали ОФЗ-26227 (YTM 7,31%) и ОФЗ-25083 (YTM 7,21%), поднявшиеся в доходности на 2 бп и 3 бп соответственно. 10-летние локальные облигации других развивающихся стран торговались в положительной зоне, опустившись в доходности на 4–9 бп.

Результаты вчерашнего аукциона и ценовые движения, наблюдаемые в последние дни на вторичном рынке, на наш взгляд, указывают на то, что участники рынка (прежде всего нерезиденты) заняли более осторожную позицию в отношении длинных ОФЗ. Мы расцениваем это как сигнал к переходу рынка в фазу консолидации, которая может сопровождаться некоторой фиксацией прибыли, на наш взгляд. Между тем во вчерашнем интервью агентству Reuters председатель Банка России Эльвира Набиуллина в качестве одного из главных факторов, вносящих неопределенность в денежно-кредитную политику, назвала дискуссию вокруг использования средств Фонда национального благосостояния. Если регулятор сочтет, что эти решения усиливают инфляционные риски, политика Банка России при прочих равных условиях должна будет стать более жесткой, по словам Набиуллиной. Согласно действующему законодательству, после того как ликвидная часть ФНБ достигает 7% ВВП – а до этого осталось совсем немного – набор активов, в которые правительство может инвестировать все поступления сверх этого порогового уровня, резко расширяется.