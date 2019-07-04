Российские суверенные евробонды почти неделю демонстрируют положительную динамику. Вчера утром доходность UST10 в очередной раз упала, обновив минимум с 2016 г. (1,94%), и оставалась вблизи этого уровня в течение дня. Цены на нефть при этом отыграли часть потерь вторника, но основной прирост произошел уже после закрытия торгов в РФ. В результате при благоприятном внешнем фоне российские евробонды вновь умеренно подорожали. Так, длинные бумаги прибавили 0,5–0,6 п.п., а среднесрочные – 0,1–0,2 п.п. По итогам дня доходности вдоль кривой опустились на 3–4 б.п., евробонды других стран ЕМ продемонстрировали чуть более скромные результаты – их доходности снизились лишь на 2 б.п., а за последнюю неделю они отстают в снижении доходностей от российских бумаг на 2–3 б.п. Пятилетний CDS-спред РФ вчера незначительно расширился – на 1 б.п. до 111 б.п., а за последнюю неделю сузился на 5 б.п. Таким образом, позитивные для развивающихся рынков итоги саммита G20 полностью компенсировали падение цен на нефть.

Корпоративные евробонды тоже были в умеренном плюсе. Корпоративные бумаги вчера также преимущественно дорожали, но рост их котировок был более скромным, чем в предыдущие дни. Так, еврооблигации нефтегазового сектора в основном прибавили не более 0,1 п.п. от номинала, и только длинные выпуски Газпрома и LUKOIL’26 (YTM 5%) подорожали на 0,2 п.п. Среди бумаг госбанков выделились выпуски ВЭБа (плюс 0,2–0,4 п.п. от номинала), а также суборд RSHB'23 (YTM 6,1%) – он вырос в цене на 0,9 п.п., и в результате его спред к SBERRU’23 за две недели сократился с 250 б.п. до почти 200 б.п. – это минимум с августа прошлого года. Но на фоне общей позитивной динамики рынка спред может продолжить снижаться. До августа 2018 г. он в среднем составлял 140 б.п. Евробонды компаний металлургического сектора прибавили по 0,1–0,2 п.п., а некоторые выпуски, в частности RUALRU’23 (YTM 4,8%) и NLMKRU’26 (YTM 4,2%), отличились ростом на 0,3 п.п. и 0,5 п.п. от номинала соответственно. Также заметно выросли в цене VIP'23 (купон – 7,25%, YTM 4,2%) и VIP’24 (YTM 4,2%) – на 0,2 п.п. и 0,3 п.п. соответственно, при этом премия первого к VIP’23 (купон – 5,95%, YTM 4%) остается равной 20 б.п. Сегодня в США выходной, поэтому их гособлигации не торгуются, и активность на российском рынке евробондов, вероятно, тоже будет отсутствовать. Цены на нефть сейчас снижаются, азиатские рынки торгуются разнонаправленно, котировки фьючерсов на американские индексы стабильны.