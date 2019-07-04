Минфин направит в июле на конвертацию в валюту 231 млрд руб: пока эффект будет сглажен
Минфин в рамках исполнения бюджетного правила направит на конвертацию за период с 5 июля по 6 августа 231 млрд руб. Объем дневных интервенций составит около 10 млрд руб. Это меньше, чем в предыдущие месяцы, что связано с более низким уровнем нефтяных котировок при сохранении относительного крепкого курса рубля. Также Минфин сделал поправку на то, что в июне объем фактических нефтегазовых доходов бюджета оказался ниже прогноза. Помимо этого, ЦБ продолжит проводить отложенные интервенции в объеме 2,8 млрд руб. в день, таким образом, всего на валютный рынок будет направлено чуть менее 300 млрд руб., что соответствует примерно 4,7 млрд долл.
Несмотря на сезонное снижение профицита счета текущих операций, эффект от интервенций пока будет сглажен из-за того, что корпоративный сектор увеличил продажи валюты для дивидендных платежей. Но ситуация может измениться в августе, когда валютный сектор лишится значительной части этой поддержки, и получатели дивидендов могут, наоборот, увеличить спрос на иностранную валюту.
Инфляция за неделю с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,2%. Этот рост связан с повышением регулируемых тарифов с 1 июля. В этом году их повышение было разделено на два этапа: в январе (из-за повышения НДС) и в июле. Мы полагаем, что в ближайшие дни инфляция вернется к темпам роста последних недель. Мы полагаем, что по итогам июня годовая инфляция опустится до 4,8–4,9% и останется примерно на этом уровне до конца июля.
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