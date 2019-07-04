Северсталь выкупает у Силовых машин долю в 26% в совместном предприятии с германской Linde по производству спиральновитых теплообменников для средне- и крупнотоннажного сжижения природного газа.

Изначально у Силовых машин, было 50% в этом СП. В мае прошлого года, после того, как Силовые машины подпали под американские санкции, доля предприятия в СП была снижена до 26%, что вывело его из-под действия правила 50%+ (санкционные ограничения распространяются на все компании, в которых у фигуранта SDN List доля от контрольной и выше).

Сделка, скорее всего, носит технических характер и связан с минимизацией санкционных рисков для партнеров Силовых машин. В этой связи вряд ли идет речь о каких-то существенных суммах, которые Северсталь потратила на выкуп доли в СП.