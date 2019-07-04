Ключевая ставка ЦБ РФ "отвязывается" от инфляции и ожиданий населения
По данным Росстата, недельная инфляция выросла до 0,2% н./н. – из-за второго этапа индексации тарифов ЖКХ. При этом, годовой уровень, по нашим оценкам, практически не поменялся и остался на уровне 5% г./г. Мы ждем что инфляция продолжит движение к 4,5% г./г. на конец этого года, и пока не видим ни позитивных, ни негативных сюрпризов, способных помешать этому.
При этом, инфляционные ожидания населения в последние месяцы даже не показывают признаков улучшения (скорее наоборот, немного растут). Но главное, что сейчас их стабилизация произошла на уровне чуть выше прошлогодних значений (в 2018 г. 9,3% г./г., а сейчас 9,4% г./г.), при том, что значительную часть прошлого года они были еще ниже, и резко возросли на фоне ситуации на рынке топлива (а сейчас этот фактор уже не действует). Вряд ли инфляционные ожидания будут снижаться в ближайшие месяцы, что, на наш взгляд, не очень согласуется с намерением ЦБ снижать ставку, возможно, даже ниже уровней предыдущего года (т.е. ниже 7,25%).
Похоже, что инфляция и ожидания населения по ней сейчас играют второстепенную роль в принятии решения по ключевой ставке – на первый план сейчас выходят внешние факторы (смягчение политики ФРС, отказ от эскалации торговой войны, спокойный новостной фон относительно возможного ужесточения санкций против РФ).
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