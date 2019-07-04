Вчера в Китае были опубликованы индексы Caixin PMI (сводный индикатор был на уровне 50,6; индекс для сферы услуг составил 52 при консенсус-прогнозе Bloomberg 52,6). Эти данные дополнили опубликованную в понедельник слабую промышленную статистику (индекс Caixin PMI для обрабатывающего сектора Китая снизился до 49,4 при консенсусе 50,1). Индексы PMI свидетельствуют о сохраняющейся тенденции к замедлению роста китайской экономики и усиливают обеспокоенность на рынке цветных металлов. Инвесторы понимают, что мер стимулирования экономики, о которых объявили власти КНР, не будет достаточно для поддержания роста спроса на металлы. В результате на текущей неделе цены на цветные металлы остаются под давлением. Медь продолжает торговаться на уровне $5 900/т, цены на алюминий держатся ниже $1 800/т, цены на цинк остаются ниже $2 500/т, и только никель пока удерживает рубеж $12 000/т.

— На рынке меди сохраняется напряженность. Сохраняются проблемы на медеплавильном производстве компании Codelco на руднике Chuquicamata, работа которого была остановлена еще семь месяцев назад. Руководство компании заявило, что работа в обычном режиме возобновится не ранее середины августа. Опубликованная вчера ежедневная статистика по запасам меди Лондонской биржи металлов (они выросли на 14%) свидетельствует о том, что уровень биржевых запасов в Азии остается высоким, и эти данные оказали краткосрочное давление на рынок меди.

— Институт ILZSG опубликовал статистику по рынкам свинца и цинка, в очередной раз зафиксировав дефицит по итогам апреля 2019 года. Дефицит на рынке цинка за четыре месяца составил 97 тыс. т, несмотря на рост добычи на 1,5%. И хотя потребление цинка сократилось на 1,3%, его объем по-прежнему превышает совокупное предложение. Дефицит на рынке свинца зафиксирован на уровне 39 тыс. т, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.