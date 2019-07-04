В четверг, 4 июля, на российском рынке сохраняется растущая динамика: индекс Мосбиржи и РТС прибавляют по 0,2%, в то время как азиатские индексы закрыли день разнонаправленно (-0,5+0,6%), а европейские – в основном немного подрастают (+0,1%).

Слабые показатели PMI в промышленности и секторе услуг Китая за июнь поддерживают спекуляции на рынке по поводу возможных монетарных стимулов со стороны властей, а снижение объемов производственных заказов в США в мае – подогревают надежды на снижение ставки ФРС на одном из ближайших заседаний. Сильная статистика с большой вероятностью вызвала бы обратную реакцию, поскольку фокус внимания инвесторов сейчас направлен на денежно-кредитную политику Федрезерва, а не на рост экономики.

В то же время увеличение торгового дефицита США в мае выше ожиданий (+8,4% м/м), и особенно дефицита с Китаем (+12% м/м) не нашли отражения в динамике торгов, поскольку могут означать как больше усилий со стороны США для достижения консенсуса по торговому соглашению, так и наоборот, более жесткую и бескомпромиссную позицию Д.Трампа в переговорах.

Дополнительную поддержку отечественному рынку оказывает нефть, которая вчера подскочила на 2,3%. Вероятно, это запоздалая реакция на продление соглашения ОПЕК+ еще на 9 месяцев, а также, видимо, эффект очередного сокращения запасов нефти в США (на 1 млн баррелей) по данным Минэнерго.



