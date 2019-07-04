Сегодняшние заявления главы ЦБ РФ о траектории развития инфляционных процессов и векторе денежно-кредитной политики, на наш взгляд, могут являться достаточно очевидным сигналом о готовности регулятора к реализации шага по еще одному снижению ставки уже на июльском заседании. Основа для такого решения регулятора, судя по всему, останется в плоскости инфляционных процессов, которые на данный момент указывают на значительное снижение проинфляционных рисков.

С учетом того факта, что на мировых рынках сохраняются ожидания возвращения мировых ЦБ (ФРС и ЕЦБ) к монетарным стимулам, у отечественных монетарных властей, на наш взгляд, сейчас есть достаточно места для маневра по снижению ставки на 25 б.п. Также в заявлениях Набиуллиной есть сигналы и о том, что вопрос о снижении ставки сразу на 50 б.п. также будет рассматриваться.

В результате мы оцениваем вероятность того, что ЦБ в июле пойдет на снижение ставки небольшим шагом – на 25 б.п. как весьма высокую. Также не исключаем и снижения ключевой ставки на 50 б.п. Если регулятор все же снизит ставку сразу на 50 б.п., то такое решение в существенной мере может быть продиктовано его намерением оказать поддержку стагнирующей экономике, рост которой пока что неумолимо близится к нулю.

Также хотим заметить, что, по нашим оценкам, текущий рынок суверенного долга указывает на снижение ставки до уровней ниже верхней границы нейтрального диапазона ставок ЦБ в 6-7% в достаточно скорой перспективе, ранее целей Банка России на 2020 год. Вследствие этого, при реализации более агрессивного шага по снижению ставки (на 50 б.п.) перспектива рубля на август видится более слабой.