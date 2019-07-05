Рынок отыгрывает снижение ставки ЦБ РФ
Вчера преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи уже привычно обновил максимум. Лидерами роста стали акции Аптеки «36,6» (+9,23%). Лидерами снижения стали акции Татнефти (-2,50%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.
Глава ЦБ РФ не исключает резкого снижения ставки. По словам Эльвиры Набиуллиной, СД Банка России рассмотрит вопрос снижения ставки сразу на две ступени, до 7%. Возможно, резкого снижения не случится, тем более, что ставка уже была снижена на предыдущем заседании. Однако, это сигнал рынку, что ставка, а вслед за ней и доходность ОФЗ, пойдут вниз. Доходность ОФЗ сейчас на 2-2,5 п.п. выше инфляции. Я полагаю, что ниже 1,5 п.п. этот разрыв не сократится, но будет снижаться инфляция. При этом, маловероятно, что ставка будет снижена на 0,5 п.п., вероятнее всего, снижение произойдет на 0,25 п.п. Смягчение политики ЦБ связано с уверенностью инвесторов в том, что ФРС снизит ключевую ставку на одном из двух ближайших заседаний.
S&P ожидает замедления экономики развивающихся стран. По мнению агентства, российская экономика также снизит темпы роста. Основной причиной названы проблемные кредиты. Однако, в банковском секторе сейчас нет острой ситуации с «просрочкой», а на фоне снижения ставок просрочка будет сокращаться. В отсутствие внешних шоков по итогам года возможен рост экономики в пределах 1,3-1,8%.
Ожидаю боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2830-2850 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00-63,50.
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