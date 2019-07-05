В начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63,5 по паре доллар-рубль
В четверг трейдеры сохранили оптимистичный настрой на рынке акций (несмотря на сокращенную активность нерезидентов из-за выходного в США). В секторе высоколиквидных бумаг лучше рынка выглядел Аэрофлот (AFLT, +5.7%) – поводом для оживления могли стать сообщения о предложениях Минфина по поддержке отрасли пассажирских авиаперевозок. В лидерах роста оказались и бумаги АФК Система (AFKS, +5.7%) – на годовом собрании акционеров прозвучали слова о перспективах увеличения дивидендных выплат. Корпорация Алроса (ALRS) подорожала на 3.2%, Лукойл (LKOH) – на 2.2%, ВТБ (VTBR) – на 2.0%, МосБиржа (MOEX) – на 1.7%. Между тем Татнефть (TATN) подешевела на 2.5% из-за закрытия реестра «под дивиденды».
Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Аптечной сети 36.6 (APTK) подорожали на 9.2%, Павловского автобуса (PAZA) – на 6.7%, Ярославнефтеоргсинтеза (JNOS) – на 4.2%.
В США торги в четверг не проводились по случаю Дня независимости. Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно в небольшом плюсе, по азиатским также наблюдается некоторое повышение.
Сегодня в начале торгов возможно некоторое затишье перед выходом данных по рынку труда США (non-farm payrolls, 15:30 мск). Последние могут дать основания для некоторого повышения волатильности по фондовым индексам.
На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 63.5 по паре доллар-рубль.
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