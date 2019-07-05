Умеренный оптимизм на глобальных рынках пока сохраняется. Идея скорого снижения ставок от ведущих центральных банков весьма популярна. Фьючерсы на ставку ФРС отражают 100%-ную вероятность ее снижения на июльском заседании, из них 27% — за снижение ставки сразу на 50 пунктов. Доходности на долговых рынках бьют рекорды – доходность десятилетних treasuries на этой неделе ушла ниже 1,95% (минимумы с ноября 2016 г.), а на европейском долговом рынке доходности десятилетних гособлигаций Германии вчера опускались ниже депозитной ставки (-0,4%).

Вопрос целесообразности понижения ставки ФРС уже на июльском заседании практически не обсуждается в СМИ, в то же время, на наш взгляд, пока еще однозначно не решен. Опрос Bloomberg, проведенный в двадцатых числах июня, демонстрировал, что средние ожидания опрошенных специалистов предполагают два снижения ставки в этом году (сентябрь и декабрь). Экономическая статистика из США на данный момент определенно свидетельствует об умеренном замедлении темпов роста, но пока не дает кардинально негативных сигналов, а фондовые индексы и вовсе держатся на исторических максимумах. До решения ФРС по ставке в конце месяца участники рынка получат первую оценку ВВП США за второй квартал, предварительные индексы деловой активности за июль и данные по рынку труда за июнь (которые будут опубликованы уже сегодня).

Прошлый месяц выдался для американского рынка труда сравнительно слабым – число созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло всего на 74 тыс. рабочих мест. Консенсус прогноз на июнь предполагает рост показателя до 160 тыс. рабочих мест, а также сохранение коэффициента безработицы на уровне 3,6%, и локального ускорения роста почасовой зарплаты с 3,1% до 3,2%. На наш взгляд, публикация данных хуже ожиданий может окончательно укрепить уверенность в снижении ставки на июльском заседании Федрезерва, в то время как позитивные сюрпризы могут заставить усомниться в неизбежности такого сценария.

Российский рынок акций продолжает тенденцию к росту, и в ходе вчерашних торгов прибавил около 0,7% по индексу Мосбиржи. Позитивный импульс на рынке сохраняется, в то же время локально акции смотрятся перегретым. Сегодня в базовом сценарии допускаем попытки теста отметки в 2850 пунктов. Из дивидендных отсечек отметим, что сегодня уже без дивидендов будут торговаться акции Россетей и Энел Россия. Следующая неделя будет богата на дивидендные отсечки: в понедельник уже без дивидендов будут торговаться МТС и Русгидро, во вторник – Лукойл, ЛСР, Фосагро, в пятницу – Алроса.