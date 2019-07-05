В четверг, в отсутствие заокеанских коллег биржи Европы закрылись на положительной территории, не претерпев существенных изменений. Немецкий DAX поднялся на 0.11%, французский CAC40 прибавил 0.03%, британский FTSE100 потерял 0.08%.

На данном этапе глобальные финансовые рынки увлечены идеей снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США. В этой связи данные по состоянию экономики страны оцениваются инвесторами, исходя из биржевой парадигмы — чем хуже показатели, тем лучше для рынков. Сегодня внимание игроков будет приковано к публикации отчета по рынку труда в США, который, по прогнозу экспертов, покажет, что частный сектор, после резкого снижения роста рабочих мест в мае, в июне добавил 162 000 рабочих мест.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,01%, закрывшись на отметке $63,18. Из-за отсутствия американских трейдеров, праздновавших День независимости, цена фьючерсного контракта Brent провела торговую сессию в узком диапазоне $64-$63, но уже сегодня на более ликвидных торгах игроки будут пробовать на прочность границы более широкого и значимого диапазона $64-$62, выход из которого определит дальнейшее направление движения цены на "черное золото".

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0.67% закрывшись на отметке 2842,78 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2720 и 2795 п. Сопротивление находится на уровне 2860 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 137800 и 135000 п. Сопротивление — 139000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,48, потеряв 0.25% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63.20 и 62.80. Сопротивления расположены на уровнях 63.65 и 63.90.