Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным повышением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2845-2850 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2830, 2820 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2860, 2870 п.

После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации. Слабое утреннее улучшение состояния внешнего фона пока не способствует масштабному движению локального рынка акций в первые часы торгов.

Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация большого блока статистики, характеризующей состояние рынка труда в США (15.30 МСК).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.71%) завершили торги с существенным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи в очередной раз обновил свой исторический максимум. В то же время долларовый индекс РТС достиг максимального пятилетнего значения. Как мы видим, локальный рынок акций продолжает неспешно, но упорно карабкаться вверх, игнорируя дивидендные отсечки. Локальные биржевые быки попросту не обращают внимания на отдельные неблагоприятные внутренние и внешние новости.

Впрочем, текущее состояние внешнего фона пока что не внушает серьезных опасений. США и Китай возобновили торговые переговоры. Соглашение об ограничении объемов добычи нефти в формате ОПЕК+ было пролонгировано на прежних условиях. Теперь участники торгов ожидают снижения уровня процентной ставки ФРС в конце июля. К слову, ЦБ РФ также может понизить ключевую ставку по итогам ближайшего заседания совета директоров, которое назначено на 26 июля. Влияние всех указанных факторов перевешивает накопившуюся среднесрочную перекупленность локального рынка акций.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние бэквордации величиной в 25.5 п. или около 1.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с приростом в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным событием на локальном рынке акций стало продолжившееся повышение стоимости акций Аэрофлот (AFLT RM, +5.74%). Вчера они сильно выросли в цене, несмотря на состоявшийся в этих бумагах дивидендный разрыв. Столь позитивная динамика отчасти связана с новостями о том, что правительство предпринимает меры по стабилизации цен на авиакеросин. Кроме того, один из крупнейших американских инвестиционных банков повысил прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» со 100 руб. до 130 руб.

В акциях АФК Система (AFKS RM, +5.68%) также продолжилась волна агрессивных покупок, которая наметилась на фоне новостей, прозвучавших на недавнем годовом общем собрании акционеров эмитента. В частности, стало известно, что акционерная финансовая компания планирует существенно уменьшить уровень долговой нагрузки за счет продажи части имеющихся активов. Это позволит увеличить размер дивидендных выплат в последующие годы. Добавим, что в настоящее время бумаги АФК Система уже выглядят перегретыми. За 6 последних торговых дней они прибавили в цене около 21%. А с середины мая они уже подорожали на 35%.

Акции Алроса (ALRS RM, +3.18%) заметно опередили рынок скорее по техническим причинам. Вчера они отскочили вверх от многомесячного уровня поддержки, расположенного в районе 84 руб. Некоторым позитивом для указанных бумаг стало сообщение эмитента об успешном проведении алмазного аукциона в Гонконге. Выручка от продажи камней специальных размеров на нем составила $10.3 млн. Несмотря на заметный однодневный прирост, среднесрочная техническая картина в акциях «Алроса» продолжает оставаться негативной.

Бумаги ВТБ (VTBR RM, +2.00%) пользовались спросом на фоне заявления представителя эмитента о том, что кредитная организация сохраняет прогноз по прибыли на 2019 год в размере около 200 млрд руб. Это достаточно важное известие для акционеров и инвесторов. Ранее банк сообщал о планах выплаты дивидендов итогам 2019-2022 годов в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.

Ожидаемо слабее индекса МосБиржи вчера закрылись бумаги Татнефть-ао (TATN RM, —2.50%), Татнефть-ап (TATNP RM, —1.26%). В отличие от акций «Аэрофлота» они не сумели закрыть свой дивидендный разрыв течение одного дня.

Существенно хуже рынка также торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, —1.05%), ММК (MAGN RM, —2.19%), Северсталь (CHMF RM, —1.24%), ФСК ЕЭС (FEES RM, —1.67%), Россети-ао (RSTI RM, —1.35%), Россети-ап (RSTIP RM, —1.53%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США неравномерно повышаются в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent незначительно подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.15%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как слабо позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с незначительным приростом.