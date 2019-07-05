Удивительно, но вчера рост российского рынка акций продолжился: Индекс Мосбиржи вырос почти на 0,7% и вплотную приблизился к зоне сопротивления 2850-2860 пунктов.

Почти 6% прибавил «Аэрофлот», закрывший дивидендный гэп. Рост бумаг авиаперевозчика можно объяснить намерением властей не допустить повышения цен на авиабилеты и компенсировать авиакомпаниям затраты на топливо при превышении ценами на нефть отметки 70 долларов за баррель. Вот только этого будет недостаточно: отрасль показывает убытки даже при более дешевой нефти.

Более недели растет «Система», новых поводов для покупок акций которой также нет. Продолжается «полет в космос» «Газпрома», который уже как месяц хочется зашортить.

В общем, рост идет, но оснований для него нет. Поэтому и приобретать широкий спектр бумаг мы не рекомендуем. Сейчас следует сосредоточиться лишь на отдельных спекулятивных идеях.

Сегодня последний день с дивидендами торгуются «Лукойл», МТС и «Русгидро». Внимательно смотрим за первыми двумя. Не исключено, что по ним сегодня могут быть хорошие движения. А если внешний фон в понедельник будет позитивный, то они вполне могут закрыть большую часть дивидендного гэпа.

Ждем также отчета Сбербанка за полугодие. Скорее всего, банк покажет снижение темпов роста прибыли. В противном случае бумаги вполне могут сходить в район 250 руб.

Вчера Штаты не торговались из-за празднования Дня независимости, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы болтаются около нуля. Но при этом около 30 центов по сравнению с нашим вчерашним закрытием потеряла нефть. Поэтому ждем открытия рынка на вчерашних вечерних уровнях и дальнейшего тестирования сопротивления Индекса Мосбиржи. Для его пробития нужны будут весомые поводы, которых с утра мы не видим.

Конкретные рекомендации по бумагам давать не будем: пока непонятно, в каких акциях будет сосредоточена активность спекулянтов.

Пара доллар-рубль вчера подошла к сопротивлению 63,5, но даже не пыталась его серьезно протестировать. Пробой этой отметки поставит следующую цель подъема: 64,1-64,3. Пока у рубля также нет драйверов движения. Быть может, они появятся ближе к вечеру. Кстати, в последнее время именно во второй половине сессии наблюдаются наиболее сильные движения пары доллар-рубль.

Вчера нефть попыталась было пройти отметку 64 доллара, но вечером на низколиквидном рынке вновь откатилась в район 63 долларов. Пока эта отметка выступает сопротивлением и для ее пробития поводов нет. Если сегодня на рынок не выйдут крупные «медведи», которые уже какой день ведут атаки на нефть, котировки «черного золота» попробуют закрыться выше 64 долларов за баррель.