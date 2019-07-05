Данный обзор представляет спред-монитор пар на российском рынке акций. Экстремальные расхождения спредов могут свидетельствовать о наличии торговых возможностей для торговли парами (занятие разнонаправленных позиций по отдельным акциям или инструментам срочного рынка), а также потенциале роста (падения) отдельных акций в силу технического фактора отставания (опережения) в динамике.

С начала года рублевый индекс МосБиржи вырос на 19,8% и вчера вновь обновил исторический максимум. Среди отраслевых рублевых индексов в лидерах по темпам роста оказались отраслевой индекс сектора Электроэнергетики, который прибавил 25,6%. Хуже рынка оказались индексы секторов Химии и металлов и добычи, которые прибавили с начала года соответственно 1,3% и 3,7%.

Из внешней конъюнктуры стоит отметить динамику пар к экстремальным значениям на товарных рынках. В частности, соотношение цен золота к серебру превысило отметку в 92х, что последний раз наблюдалось в 1992г. Цены контрактов на платину опустились до 53% от цен на контракты на палладий, обновив тем самым минимальное соотношение, которое держалось с 2001г. Соотношение цен никеля к меди достигло максимального значения с сентября прошлого года.

Значительное расхождение спредов можно отметить в бумагах электроэнергетики. Акции ОГК-2, Россети, ФСК и ТГК-1 были среди лидеров по темпам роста в секторе, показав прирост с начала года на 38-80%. Такие компании как Юнипро и Энел Россия показали динамику хуже рынка, прибавив с начала года менее 10%. В генерации экстремальные значения спредов (в пределах 10% от минимумов) наблюдаются в следующих парах: Энел/ОГК-2, Юнипро/ОГК-2, РусГидро/ОГК-2.

В нефтегазовом секторе вблизи годовых экстремумов находятся значения спредов в парах с участием акций Газпрома, которые в этом году существенно опередили отраслевой индексы и выросли в цене на 66%. Так, вблизи годовых минимумов находятся спреды в парах Роснефть/ Газпром и ЛУКОЙЛ/ Газпром. Также на годовых максимумах находится спред в паре Газпром/Татнефть. Даже с учетом дивиденда в 6,5% от текущей цены акции Газпрома спреды в данных парах находятся на экстремальных уровнях. Также стоит выделить снижение до менее 6% от минимальных годовых значений спредов в парах обыкновенных и привилегированных акций Сургутнефтегаза и Татнефти.

В металлургическом секторе вблизи годовых экстремумов находятся спреды в парах с участием акций Мечела и Северстали: Мечел/Распадская, Мечел/Северсталь, Северсталь/НЛМК и Северсталь/ММК. При сопоставимой доходности трех ведущих эмитентов черной металлургии, акции Северстали опережали в динамике остальных более чем на 10%. В телекоммуникационном сегменте стоит отметить снижение ниже 5% от годового минимума значение в паре МТС/ АФК Система.