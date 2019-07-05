По итогам торгов 4 июля индекс МосБиржи вырос на 0,67% до 2842,78 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум. Индекс РТС вырос на 0,71% до 1411,53 пунктов. Индекс волатильности российского рынка акций RVI немного вырос с 20,6 до 20,88 пунктов. Как и ожидалось, в празднование Дня Независимости в США и отсутствия торгов на спотовых рынках в штатах активность на других финансовых рынках в мире также была слабой. Данные по розничным продажам в еврозоне в мае вышли заметно хуже ожиданий – +1,3% г/г против ожиданий в 1,6% г/г. Но при этом в лучшую сторону были пересмотрены значения за апрель (+1,8% г/г при первой оценке в +1,5% г/г). На российском рынке лидерах дня оказались бумаги «Аэрофлота» (+5,74%), показавшие также мощные обороты торгов, АФК «Система» (+5,68%), «АЛРОСА» (+3,18%) и ЛУКОЙЛ (+2,23%). Самыми слабыми были МРСК ЦП (-3,51%), «Татнефть» АО (-2,50%), ММК (-2,19%) и ФСК ЕЭС (-1,67%). Активность торгов оказалась почти в точности такой же как и днем ранее и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 46,9 млрд рублей.

Рубль в течение дня показывал смешанную динамику, хотя на горизонте двух недель продолжает рисоваться четкое, но весьма умеренное снижение курса российской валюты.

Акционеры «РусАла» на внеочередном собрании 1 августа рассмотрят вопрос о перерегистрации компании с Джерси в российскую юрисдикцию. Для миноритарных акционеров компании наиболее важно, что в случае редомициляции бумаги компании вряд ли автоматом будут исключены из инвестиционных индексов.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июне снизились на 3,3%, по итогам года Ассоциация Европейского Бизнеса (AEB) не ждет роста рынка. Сюрпризом стал взлет на 80% в июне по отношению к маю продаж Ford. В остальном рынок авто продолжает демонстрировать слабость.

В преддверии завершившегося 1 июля соглашения правительства и нефтяных компаний цены на бензин за неделю выросли в 48 регионах России, хотя и весьма скромно. В условиях сильно упавшей рублевой цены на нефть ждать очередного резкого взлета внутренних цен на бензин прямо сейчас вряд ли стоит.

К вечеру вторника пара USD/RUB выросла на 0,16%, поднявшись до уровня 63,41, евро вырос к рублю на 0,32% до 71,63.

В Азии начали разгораться торговые трения и призывы к взаимному бойкоту товаров между Японией и Южной Кореей. Вновь победивший на выборах премьер Индии Нарендра Моди одобрил стимулирующие бюджетные меры, направленные на ускорение темпов роста экономики выше 7%.

По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 прибавляет +0,64 (3873,1 пунктов). Японский индекс Nikkei225 достиг отметки 21746,38 (+0,2%), гонконгский Hang Seng нейтрален (+0,13%, 28833,28 пунктов).

Торги на спотовых рынках в США в праздник не проводились. Фьючерс на индекс S&P500 продолжил колебания вокруг исторического максимума в 3000 пунктов, прибавляя лишь 0,03%. Скорее всего, в пятницу этой же отметки достигнет и спот индекс. Дональд Трамп устроил наиболее пышный за последние годы военный парад, хотя его посетило минимальное число американцев. Рынок уже не столь оптимистичен по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, но сам факт возвращения к ним обнадёживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Boeing объявил, что заплатит $100 млн семьям погибших в двух катастрофах 737 Max, но очевидно, что проблемы компании на этом не закончатся.

Нефть показала слабое снижение. После обвала запасов нефти в США на 12,7 млн баррелей неделей ранее, на прошлой неделе запасы снизились лишь на 1,08 млн, хотя рынок ждал снижения на 2,9 млн баррелей. Данные выходили в среду вечером. К 9:15 мск Brent — $63,12 (-0,14%), WTI — $56,71 (-1,1%), золото — $1413,44 (-0,12%). Цены на медь на LME вчера вырастали на 0,03% до 5920, никель снизился на 0,08% до 12340.

Индекс доллара повысился на 0,04% до 96,811 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала до 1,955%. К 9:15 мск пара EUR/USD — $1,1275 (-0,08%), GBP/USD — $1,2585 (+0,07%), USD/JPY – 107,9 (+0,1%).

Сегодня ждем возобновления спотовых торгов в США после дня простоя. При этом наиболее вероятно, что спотовый индекс S&P500 превысит отметку 3000 пунктов (хотя советники Трампа уже мечтают об индексе Dow Jones Industrials на уровне 30000 пунктов).

Наиболее важной статистикой сегодня будет публикация данных с рынка труда в США. В 15:30 выйдут данные по уровню безработицы, а также среднесписочной численности работников вне с/х сектора США за июнь. С учетом данных ADP в среду можно ждать небольшого негативного сюрприза по численности.

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На следующей неделе начнется пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться Северсталь ориентировочно 19 июля. Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США возможно снизит базовую ставку впервые за десять лет.