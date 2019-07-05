Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неоднозначный. Цены на нефть снижаются после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно оптимистичны.

Торги на фондовых биржах США в четверг не проводились в связи с Днем независимости.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились повышением индекса Euro Stoxx 50 на 0,1%, который отступил от максимумов дня. Региональная статистика показала замедление темпов роста розничных продаж еврозоны в мае. Вышедшие в пятницу утром данные при этом свидетельствуют о падении промышленных заказов Германии в мае на 2,2% (ожидалось —0,1%).

На торгах в Азии утром преобладает повышение. Японский Nikkei 225 прибавил около 0,2%. На биржах Китая индексы увеличиваются примерно на 0,5%. Инвесторы сохраняют повышенную осторожность в преддверии важных данных по американской экономике, которые, вероятно, определят в том числе политику ФРС. Некоторый оптимизм при этом внушает перспектива возобновления торговых переговоров с США на следующей неделе.

Нефтяные фьючерсы утром находятся в небольшом минусе после нисходящего движения накануне. Рынок остается под давлением на фоне опасений относительно замедления мирового спроса на “черное золото” ввиду недостаточно высоких темпов роста мировой экономики. В этом контексте пятничные данные по рынку труда США также будут представлять интерес для нефтяных инвесторов. Цены на данный момент удерживаются выше ближайших поддержек 62,50 долл (для Brent) и 55,50 долл (для WTI), преодоление которых может спровоцировать более масштабное снижение.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга повышением, закрепившись выше психологически важных отметок 2800 и 1400 пунктов соответственно, которые теперь выступают ближайшими поддержками. Кроме того, индикаторы обновили годовые максимумы. Краткосрочный импульс к росту на рынке не теряет своей актуальности, несмотря на перекупленность.

Рубль накануне немного ослаб к доллару и евро. Пара доллар/рубль, однако, остается ниже сопротивления 63,65 руб, которое ограничивает потенциал ее восходящего движения. Пара евро/рубль не решается на тестирование сопротивления 72 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль, скорее всего, изменятся незначительно ввиду спокойного внешнего фона. Причин для резких движений на данный момент нет, а все внимание будет направлено на отчет по рынку труда США во второй половине дня. Порадуют рынки, скорее всего, данные о не слишком высоком росте занятости, которые будут говорить о необходимости снижения процентных ставок ФРС, но не вызовут сильного пессимизма в отношении состояния национальной экономики.