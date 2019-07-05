Рынок акций РФ подрастет, рубль мало изменится в начале дня. Инвесторы будут ожидать выхода данных по рынку труда США за июнь.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с повышением на 0,1-0,3% — в районе 2845-2850 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2830 и 2820 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2860 и 2870 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможно некоторое затишье перед выходом июньских данных по рынку труда США, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Они могут дать основания для некоторого повышения волатильности по фондовым индексам. На валютном рынке РФ в начале торгов возможна консолидация курса вблизи отметки 63,5 рубля за доллар", — оценил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня 63,05– 63,95 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Фондовые торги в США в четверг не проводились из-за празднования Дня независимости. Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,1-0,2%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно росли — в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 — на 0,2%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,2%.

Стоимость нефти снижается на 0,1% до 63,23 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1276 доллара против 1,1283 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг вырос и обновил максимумы по биржевым индексам, несмотря на сползание нефтяных цен. К закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,67% — до исторического максимума 2842,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,71% до пятилетнего максимума 1411,53 пункта. Этому помогли имеющие большой вес в индексах акции "Газпрома" (+1,5%), обновившие с утра максимум с лета 2008 года на уровне 256,4 рубля (+1,9%).

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга повысился на 16 копеек и составил 63,48 рубля, евро — на 23 копейки до 71,62 рубля.