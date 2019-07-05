Ростелеком может выпустить около 20% новых акций…

Основной сценарий сделки по консолидации 100% Т2 РТК Холдинга (Tele2) предполагает оплату с помощью акций Ростелекома (RTKM RX – ДЕРЖАТЬ), сообщает сегодня «Коммерсант». По его данным, в правительство внесен проект указа президента РФ, предусматривающий обеспечение госконтроля над Ростелекомом при консолидации 100% Tele2. Подписание возможно в ближайшее время, после чего должно состояться заседание совета директоров Ростелекома, на котором будут рассмотрены параметры сделки, а затем пройдет внеочередное собрание акционеров. Покупка может быть оплачена с помощью как существующих, так и новых акций Ростелекома, при этом может быть выпущено около 20% новых акций. Сделка будет осуществлена исходя из оценки 90 руб./акция для обыкновенных акций, что предполагает 14- процентную премию к рынку, или 75,6 руб. за привилегированную акцию (премия – 21%).

… для обмена на 55% акций Tele2

Ростелекому в данный момент принадлежат 45% акций Tele2, а остальной долей владеет консорциум, в который входят ВТБ, банк Россия и структуры Алексея Мордашова. С учетом вновь выпущенных и квазиказначейских акций Ростелеком сможет заплатить порядка 70 млрд руб. за 45% акций Tele2, что предполагает оценку компании (с учетом долга) в размере около 261 млрд руб., или 5,1 EBITDA за предшествующие 12 месяцев. Это выше текущих оценок самого Ростелекома (4,6) и торгующихся российских мобильных операторов связи МТС (MBT US – ПРОДАВАТЬ) и VEON (VEON US – ПОКУПАТЬ), оцениваемых на уровне 4,6 и 3,5 соответственно. Tele2 является четвертым по величине мобильным оператором в России с рыночной долей по абонентам около 15%. В последних кварталах компания продемонстрировала значительное улучшение финансовых и операционных показателей. В частности, в 1 кв. 2019 г. выручка Tele2 выросла на 15% год к году до 37,7 млрд руб., а OIBDA – на 72% до 16,1 млрд руб., при рентабельности по OIBDA на уровне 42,7%. Долговая нагрузка компании снизилась до приемлемого уровня – 2,3 по показателю Чистый долг/EBITDA за предшествующие 12 месяцев.

Безденежный сценарий является предпочтительным. Консолидация Tele2 давно ожидаема рынком и может быть стратегически оправдана, особенно с учетом относительно неплохой операционной динамики компании в последнее время. Консолидация в любом случае будет означать существенное увеличение уровня долговой нагрузки Ростелекома. Тем не менее вариант с оплатой акциями несет меньше всего рисков, и мы подтверждаем рекомендацию ДЕРЖАТЬ для обыкновенных акции Ростелекома.