По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в июне продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России сократились в годовом сопоставлении на 3%, до 151 180 единиц. В целом за 1п19 объем продаж снизился на 2% г/г, до 828 750 единиц. На наш взгляд, наблюдаемый негативный тренд отражает низкий уровень потребительского спроса, дополнительное давление на который оказало повышение цен на автомобили в начале года. Мы полагаем, что недавнее решение правительства в ближайшие месяцы принять меры для поддержания рынка будет способствовать улучшению конъюнктуры во 2п19. В результате, по нашим оценкам, российский рынок может завершить 2019 г. в небольшом плюсе, хотя последние тенденции ставят такой прогноз под сомнение.

АвтоВАЗ по итогам 1п19 сохранил лидирующие позиции на рынке с долей 21%, хотя в июне динамика продаж автомобилей Lada стала отрицательной (-2% г/г). Тем не менее за 1п19 продажи данного бренда выросли на 3% г/г.

Sollers в июне увеличила продажи автомобилей УАЗ на 1% г/г после резкого сокращения, произошедшего в предыдущем месяце. Однако в целом за первое полугодие динамика продаж компании осталась отрицательной (-4% г/г). Напомним, что начиная с июля в отчетности Sollers также консолидируются продажи фургонов Ford Transit.

Что касается других российских производителей, ГАЗ в июне сократил продажи легкого коммерческого транспорта на 10% г/г, а по итогам 1п19 снижение составило 4% г/г.