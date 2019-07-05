ЦБ хочет ограничить рост кредитования сделок M&A: нейтрально для акций банков
Начиная с 2020 (возможно, раньше) новые банковские кредиты для финансирования сделок по слияниям и поглощениям будут классифицироваться ЦБ как более рискованные и требующие более высоких резервов для банков по сравнению со стандартными банковскими кредитами. Регулятор обращает внимание, что предприниматели слишком агрессивно используют банковские кредиты для слияний и поглощений и не вкладывают собственные средства, ограничивая дальнейшее развитие приобретаемых компаний.
Наше мнение. Сделки M &A занимают значительное место в бизнесе крупных банков, включая Сбербанк и ВТБ, и они недовольны новым регулированием, которое может формально ограничить рост их корпоративного кредитования. В то же время новое регулирование будет распространяться только на новые сделки M &A и не повлияет на текущий кредитный портфель. Таким образом, новость в настоящее время нейтральна для акций банков.
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