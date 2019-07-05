Стабилизация нефти вблизи $63 не позволит рублю вернуться к отметке 64 в паре с долларом
Российская валюта консолидируется вблизи отметки 63.5 в паре с долларом США. По итогам вчерашнего дня рубль продемонстрировал умеренно слабую динамику в основных валютных парах (-0.2% в паре с долларом и —0.3% в паре с евро), в то время как на российском рынке наблюдалось заметное снижение объема торгов до уровня 1.4 млрд. долл., что сопоставимо с объемами торгов в мае. Сегодня динамику рубля определит статистика по рынку труда в США, которая будет опубликована в 15.30 (мск). Если данные по изменению числа занятых в американской экономике не окажутся заметно лучше ожиданий аналитиков (+160 тыс.), это усилит ожидания снижения ставки от ФРС и окажет поддержку всему блоку рисковых активов и рублю. Тем не менее, напомним, что сегодня Норникель выплатит около 125 млрд. рублей в виде дивидендов, обратная конвертация в валюту которых способна оказать давление на российскую валюту. В целом, рубль завершает неделю на более слабых уровнях во многом из-за падения нефтяных котировок с отметки $67/bbl до $63/bbl, однако стабилизация нефтяных цен вблизи $63/bbl, скорее всего, не позволит рублю вернуться к отметке 64 в паре с долларом.
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