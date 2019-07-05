Краткосрочная картина пока умеренно позитивная. Индекс ускоряет подъем, пробив верхнюю границу краткосрочного up-тренда (оранжевые линии). Рынком игнорируется продолжительная перекупленность согласно осцилляторам. «Медвежьи» дивергенции по RSI и стохастику сходят на нет.

В целом технические риски падения ослабли. Сигнал на продажу по MACD сработал неудачно, сформировав обратный сигнал на покупку. Хотя другой трендовый индикатор ADX указывает на небольшие риски «перегрева» восходящей тенденции: линия тренда ADX (синяя) возвращается выше 50%, что обусловлено непрерывным ростом котировок в последние сессии.

Актуальность растущей фазы подтверждается тем, что кривые MACD остаются в положительной полуплоскости, а линия покупателей ADX превышает линию продавцов. Отметим, что на дневном графике отсутствует какие-либо разворотные формации.

Следующими сопротивлениями остаются уровни Фибоначчи 2850 и 2860 п. Если в ближайшее время полноценная коррекция вниз все-таки начнется, то после пробоя 2800 п. первыми остановками могут быть нижняя граница up-тренда (сейчас около 2770 п.) и 2743 п.

Долгосрочные ожидания осторожно позитивные. Индекс продолжает уверенный рост, но перекупленность по осцилляторам обуславливает риски снижения. Более того, котировки находятся в удалении от 20-периодной скользящей, что повышает вероятность нисходящей коррекции.

Позитивный долгосрочный исход подразумевает преодоление уровня сопротивления Фибоначчи 2900 п. с сохранением растущей тенденции. Долгосрочный негативный сценарий предполагает снижение индекса как минимум к 2600 п. В этом случае будет зафиксирован разворот актуального up-тренда, что в ближайший месяц маловероятно.

Уровни поддержки: 2800 / 2743 / 2715 / 2690

Уровни сопротивления: 2850 / 2860 / 2900