ЦБ готовит рынок к тому, что в июле ставку снизят на 25 б. п. Учитывая вчерашние комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о денежно-кредитной политике, мы полагаем, что на июльском заседании ЦБ ключевая ставка, скорее всего, будет понижена на 25 б. п. до 7,25%. В среду и четверг глава Центробанка несколько раз отметила, что регулятор внимательно рассмотрит возможность снижения ставки на 25 б. п. и даже на 50 б. п. Эта риторика, похоже, является попыткой подтолкнуть рынки к тому, чтобы они более основательно учитывали в ценах вероятность снижения ставки на 25 б. п. Мы также считаем, что ЦБ и в сентябре снизит ставку и таким образом доведет ее до 7,00% (подробнее см. наш новый обзор "ЦБ готовит рынок к тому, что в июле ставку снизят на 25 б. п.").

После комментариев Эльвиры Набиуллиной участники рынка OIS стали пересматривать вероятность повышения ставки на 25 б. п., заложенную в котировки (с примерно 25% до 80%). Судя по всему, теперь инвесторы ожидают, что ключевая ставка будет понижена в июле, а затем в сентябре или декабре. На наш взгляд, пока преждевременно рассчитывать на понижение ставки в долгосрочной перспективе, т. к. инфляционные ожидания остаются высокими и правительство рассматривает возможность начать инвестирование средств ФНБ внутри страны.

На фоне этих заявлений ставки валютно-процентных сроком менее года упали на 5-8 б. п.; ставки более долгосрочных валютно-процентных свопов в целом не изменились. Доходность ОФЗ снизилась на 3-4 б. п.

Сегодня Росстат может опубликовать статистику по инфляции за июнь. Не исключено, что помесячный рост цен замедлится до 0,1-0,2% и, как следствие, годовой показатель составит 4,6-4,7%. Такие данные станут аргументом в пользу снижения ключевой ставки в июле.

Мы ожидаем, что торги на денежном рынке сегодня, в преддверии публикации данных по американскому рынку труда, будут проходить в боковом тренде, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



