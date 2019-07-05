Сбербанк представил сегодня отчет за июнь по РСБУ. Чистая прибыль выросла на 8,8% г/г до 75,1 млрд руб – тем не менее, по отношению к маю она просела на 0,8%, и это произошло впервые за 13 месяцев (не включая декабрь и февраль, в которых традиционно снижается прибыль к предыдущему месяцу). Если это повторится в июле, то можно будет говорить о смене тенденции в динамике финансовых показателей банка. Давление на темпы роста чистой прибыли банка продолжает оказывать повышение НДС в начале года до 20%, а также корпоративные перестановки в банке, произошедшие во 2 полугодии 2018 года. В годовом выражении чистая прибыль достигла 857,5 млрд руб.

Таким образом, если Сбербанк планирует заработать 1 трлн руб. чистой прибыли по итогам 2020 года, то июньских темпов роста чистой прибыли в размере 8,8% г/г недостаточно, необходимо их ускорить до 11% г/г.

Уже по итогам 2019 года Сбербанк может перейти на направление 50% чистой прибыли на дивиденды, и для этого достаточность капитала 1 уровня должна составлять не менее 12,5%. По итогам июня показатель по РСБУ снизился до 11,3% из-за дивидендных выплат. Тем не менее, коэффициент, вероятно, будет выше в отчете по МСФО. Таким образом, если банк сохранит темпы роста чистой прибыли и направит на дивиденды 50% чистой прибыли, то по итогам 2019 года акционеры могут рассчитывать на дивиденды в размере 20-21 руб. на акцию. В связи с этим к дивидендному сезону 2020 года можно ожидать роста привилегированных акций до 230 руб. на акцию, а дивидендной доходности – до 8,5-9%.