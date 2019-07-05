лавным событием для мирового финансового рынка станет сегодняшний отчет по безработице за июнь в США, Бюро трудовой статистики опубликует свою информацию в 15.30 мск. Именно эти данные решат судьбу ставки рефинансирования ФРС на заседании 30-31 июля.

Консенсус среди экономистов такой: количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе должно в июне вырасти на 160 тыс.; уровень безработицы останется на минимуме за 49 лет 3.6 проц., а средний уровень почасовой заработной платы за год вырастет на 3.2 проц. Еще стоит обратить внимание на долю экономически активного населения, в прошлом отчете она была на уровне 62.8 проц. Нужно учитывать, что майские показатели по рабочим местам оказались неожиданно плохими, 75 тыс., и если июньские цифры по новым рабочим местам окажутся слабыми (любой показатель ниже 100 тыс), то в ФРС будут это трактовать как тенденцию, и тогда баланс в американском ЦБ однозначно сместится в пользу снижения ставки.

Скорее всего, игроки уже закладывают подобный сценарий. Последние цифры с рынка труда выходили хуже прогнозов: ADP в среду сообщил о 102 тыс. новых рабочих мест в июне, что хуже ожиданий экспертов, а еженедельные данные по первичным пособиям по безработице показывают тенденцию к ухудшению.

Надо сказать, что в последние годы рынок труда перестал демонстрировать зависимость между низкой безработицей и инфляцией – снижалась и безработица, и инфляция. Темпы роста почасовой заработной платы за последние год выросли сначала с 2.7 проц. до 3.4, а затем снизились до 3.2 проц., однако и рост зарплаты не трансформируется в высокую инфляцию. В ФРС неоднократно заявляли, что это особенность нашего времени, когда на экономические зависимости влияют технологические трансформации и демографические изменения.

Стоит добавить, что слабые цифры по рынку труда станут дополнительным аргументом для Д.Трампа в его критике нынешнего руководства ФРС. В этом случае повышаются шансы на продвижение людей президента США в Совет управляющих ФРС (Кристофер Уоллер и Джуди Шелтон). Поэтому можно с уверенностью сказать: данные по рынку труда в США решат вопрос по ставке ФРС, определят дальнейшую политику американского центробанка, и возможно, в ближайшем будущем повлияют на персональный состав руководства ФРС США.