Рынок труда США подпортил рублю настроение
В пятницу курс рубля большую часть дня демонстрировал преимущественно нейтральную динамику, курсируя около отметки 63,5, но ближе к вечеру, после выхода неожиданно сильных данных по рынку труда США, российская валюта начала демонстрировать слабость.
На наш взгляд, риск-аппетиты испытают дискретное охлаждение, давление на валюты развивающихся стран и рисковые активы краткосрочно может возрасти. Данные по американскому рынку труда не случайно оказались в центре внимания инвесторов. Выход слабых данных подпитал бы уверенность рынков в снижении ставки ФРС на июльском заседании. Теперь же рынки могут несколько усилить сомнения в готовности Федрезерва понижать ставки.
Еще одним поводом для усиления рыночных сомнений может стать торговое перемирие США и Китая. На наш взгляд, некоторая стабилизация внешнеторговых рисков может дать американскому регулятору больше времени на раздумья.
Из значимых факторов поддержки рубля актуальными остаются восстановление нефтяных котировок и высокий спрос на ОФЗ. Полагаем, что на предстоящей неделе интерес к рублевому долгу не испытает существенного снижения. В результате ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,5-65,3.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190705/830137436.html