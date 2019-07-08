Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением на фоне опубликованных данных по рынку труда США.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.18%, закрывшись на отметке 2990.41 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.16%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0.1%. Индекс развивающихся рынков MSCI упал на 0.5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на девять базисных пунктов, до 2,04%.

Игроки, живущие в рамках парадигмы «чем хуже экономические показатели, тем лучше для рынков», негативно отреагировали на данные Министерства труда США, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях увеличилось на 224 тысячи. Однако отчет о рабочих местах также указал на замедление роста заработной платы, что все еще может говорить в пользу снижения ставки Федрезервом в конце текущего месяца, в связи с чем в среду и четверг инвесторы будут внимательно следить за выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который, выступая в Конгрессе может пролить свет на дальнейшие действия американского регулятора.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,77%, закрывшись на отметке $64,44. Формальным поводом для спекулятивного подъема цен на "черное золото" послужила ситуация с иранским танкером, который вблизи Гибралтара был задержан Великобританией. На данном этапе игроки пытаются закрепиться над рубежом $64, и если эти попытки увенчаются успехом, «быки» смогут поднять стоимость фьючерсного контракта Brent к уровням $65-$66.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.26%, закрывшись на отметке 2835,35 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2720 и 2795 п. Сопротивление находится на уровне 2860 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136900 и 135000 п. Сопротивление — 139000 пунктов.

В рамках дивидендного сезона, с учетом Т+2, на текущей неделе пройдут закрытия реестров акционеров МГТС, Завод ДИОД, ФСК ЕЭС и АЛРОСА.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,80, потеряв 0.51% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63.60 и 62.20. Сопротивления расположены на уровнях 64 и 64.20.