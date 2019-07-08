Переговоры с Китаем и выступления Пауэлла - американские рынки ждет насыщенная неделя
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США начинают неделю снижением в пределах половины процента. Важной макростатистики сегодня не ожидается.
Безработица в Америке находится вблизи полувекового минимума: 3,7%, но экономика в лице долгового рынка просит понижения ставок. Парадокс в том, что экономика, находясь в хорошем состоянии, требует понижения ставок: это единственный способ продлить её рост и бычий рынок. Ненормальная ситуация, когда доходность долгосрочных облигаций превышает доходность более краткосрочных и даже ставку по федеральным фондам, нуждается во вмешательстве регулятора.
В ожидании смягчения денежно-кредитной политики на заседании 31 июля рынок акций живёт уже давно. В настоящий момент, по данным CME Group, динамика фьючерсов на трэжерис предсказывает 100% вероятности снижения ставок: расхождение только в том, насколько резким это понижение должно быть. В пятницу шансы понижения ставки на целых 50 базисных пунктов рухнули в пять раз на фоне хороших данных по росту занятых в несельскохозяйственном секторе. Фондовый рынок тоже поначалу отреагировал негативно: чем лучше дела в экономике, тем меньше вероятность монетарного стимула и тем хуже для акций. На среду и четверг запланированы два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе – многое должно проясниться.
В течение недели следует ожидать промежуточных итогов очередного раунда торговых переговоров Китая и США. Пока что это телефонные переговоры, возможность встречи прорабатывается. Расстановка сил следующая: КНР в лице своего министра торговли требует отмены ранее введённых тарифов (всего на 250 млрд долл. китайских товаров введены барьеры в 25%), а Соединённые Штаты в свою очередь просят местные судебные власти (районный суд Восточного округа Техаса) отказать компании Huawei в иске против федерального правительства, который китайская компания подала в упомянутый суд. Таким образом, на фоне намерения продолжать переговоры обе стороны твёрдо стоят на давно озвученных принципах и, похоже, уступать не собираются.
Три компании S&P 500 опубликуют квартальную отчётность на этой неделе, наиболее крупные эмитенты – это PepsiCo (вторник до открытия рынка) и Delta Air Lines (пятница до открытия рынка).
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