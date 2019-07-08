Российский рынок акций растет уже восемь недель подряд без каких-либо значимых откатов. Это максимальная серия с декабря 2010 г. И хотя в прошлую пятницу отечественные индексы немного снизились, это движение пока еще настолько незначительное, что его даже нельзя назвать коррекцией. Техническая перекупленность по индексу МосБиржи по-прежнему находится на очень высоком уровне, намекая на повышенные риски покупок по текущим значениям.

Сейчас сложилось сразу несколько факторов, определяющих столь сильную динамику российских индексов. Во-первых, наблюдается постепенное снижения градуса напряженности, связанного с санкционным давлением. Во-вторых, ключевым основанием для роста рынка акций выступают ожидания снижения процентных ставок. Последние комментарии Эльвиры Набиуллиной дают нам основания предполагать, что и на ближайшем заседании Банка России регулятор примет решение о еще одном снижении ключевой ставки на 0,25%. При этом сохраняются ожидания продолжения этой тенденции до середины 2020 г. Публикуемые цифры по инфляции в этом году оказываются ниже рыночных ожиданий и прогнозов. Снижение рублевых ставок является безусловным драйвером для положительной переоценки рублевой стоимости акций и облигаций.

Кроме того, текущая и форвардная дивидендная доходность российского рынка является самой высокой среди всех крупных экономик. Нельзя не отметить и общую положительную тенденцию всех развивающихся площадок. С начала 2019 г. индекс MSCI Emerging Markets вырос на 9,7%. Ну и еще один важнейший драйвер, толкающий индекс МосБиржи наверх, связан с акциями Газпрома. Эти бумаги сейчас имеют наибольший вес в индексе, так что их ралли из-за изменения подхода к дивидендным выплатам обеспечило львиную долю роста всего рынка. Без роста Газпрома с середины мая индекс был бы более чем на 160 п. ниже.

В ближайшей перспективе не исключаем обратный эффект на рынок от динамики акций Газпрома. Бумаги сильно перегреты и нуждаются в коррекции. К тому же складывается не самый лучший фон для продолжения их восходящего тренда (низкие цены на газ в Европе).

За счет мощного роста ряда голубых фишек сезон дивидендных отсечек пока никак не отражается на графике индекса МосБиржи. Традиционного для этого периода снижения или консолидации пока не наблюдается. Тем не менее сегодня в этом плане будет достаточно насыщенный торговый день. На открытии торгов дивидендные гэпы ожидаются в бумагах Лукойла, МТС, Русгидро, НКХП, Саратовского НПЗ-ап, ЧТПЗ и АЛРОСА-Нюрба. Все вместе эти бумаги могут обеспечить расчетное снижение индекса примерно на 0,5%.

Кроме того, сегодня последний день покупки для попадания в реестр акционеров Фосагро, ЛСР, Абрау-Дюрсо, Башинформсвязи и Красноярскэнергосбыта.

В целом по индексу МосБиржи в ближайшие недели возможен технический откат в сторону ближайшей поддержки, расположенной около 2710 п. Дальнейший подъем под вопросом, так как к середине июля из рынка выйдут дивиденды тяжеловесных компаний. Только лишь выплаты Газпрома будут стоить индексу МосБиржи около 25-28 пунктов.

Что касается чуть более отдаленного горизонта, например до конца августа, то при спокойном вновь может появиться повышенный спрос на российские актив. Причины следующие: 1) Реинвестирование части полученных дивидендов обратно в рынок 2) Чуть более слабый рубль на фоне конвертации части дивидендов в валюту и сезонного фактора (позитив для экспортеров).

На рынке нефти складывается относительно стабильная ситуация. Никаких агрессивных распродаж сейчас не наблюдается. Фьючерсы Brent консолидируются в области $62-65. В конце прошлой недели вышла статистика по количеству активных буровых установок в США – они вновь начали снижаться (-5 уст., до 788 уст.), что на длинной дистанции позитивно для нефти.

Причин для сильного снижения цен на нефть пока не выделяем. Наоборот, в среднесрочной перспективе по-прежнему делаем ставку на то, что котировки могут плавно восстанавливаться в сторону $70 за баррель.

Что касается локального ослабления рубля, то во многом это эффект общего укрепления доллара США. Пятничная американская статистика с рынка труда оказалась достаточно сильной, что косвенно снижает ожидания по поводу агрессивного смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом. Это в свою очередь поддерживает курс доллара по отношению к ключевым мировым валютам.

В паре USD/RUB мы наблюдаем подъем к уровню 63,8. В качестве следующей локальной цели можно выделить область около 64,4.

На предстоящей неделе с США будут опубликованы данные по инфляции потребителей и производителей, четверг и пятница соответственно. Выйдет статистика по инфляции и внешней торговле Китая и Германии. Помимо этого, участники рынка начнут готовиться к сезону отчетов в США, который стартует через неделю. Прогноз FactSet указывает на возможное снижение консолидированной прибыли на акцию S&P 500 во II квартале на 2,6% (г/г), что станет вторым кварталом сокращения подряд. Падение сводной EPS сектора высоких технологий может составить 11,9%.

В России также начинается сезон корпоративных отчетов. Традиционно в его начале ожидаем публикации операционных результатов за II квартал наших металлургов: Северсталь, ММК НЛМК. Также статистика по объемам продаж ожидается у компании АЛРОСА и ПИК (среда).

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские после нашего закрытия в пятницу успели отскочить наверх. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 падают на 0,17%, нефть Brent в минусе на 0,03%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и дивидендных отсечек можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет чуть ниже уровня закрытия пятницы, в пределах —0,50%.