Сильные данные по рынку труда США уменьшили шансы на снижение ставки ФРС
В июне американская экономика сгенерировала 224 тыс рабочих мест (при прогнозе на уровне 160 тыс.). Коэффициент безработицы локально подрос с 3,6% до 3,7%, но частично это обусловлено ростом доли участия в рабочей силе. Рост почасовой зарплаты в годовом исчислении остался на уровне в 3,1%. Сравнительно сильные данные по рынку труда несколько уменьшают вероятность снижения ставки ФРС (по крайней мере, сразу на 50 пунктов). Фьючерсы на ставку по-прежнему оценивают вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, но после выхода данных по рынку труда шансы на снижение ставки сразу на 50 пунктов снизились с 25% до 5%.
Из ключевых событий текущей недели определенно выделяется публикация протоколов с июньских заседаний ФРС и ЕЦБ, а также выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла с полугодовым докладом перед Конгрессом. Сам текст полугодового доклада был опубликован в пятницу, и основной его идеей оставалась тема «внимательного отслеживания поступающих данных» и «действий соответствующим образом, чтобы поддержать экономический рост». До «недели тишины» в преддверии июльского заседания осталось две недели, и, если регулятор желает более четко артикулировать свою текущую позицию, самое время начинать это делать.
Российский рынок акций завершил пятничные торги локальным снижением на 0,3%. Дивидендный сезон в РФ в самом разгаре, и сегодня состоятся дивидендные отсечки в акциях Лукойла, МТС, Русгидро, а общее влияние отсечек на индекс Мосбиржи составит, по нашей оценке, около 17-18 пунктов. Учитывая влияние дивидендных отсечек и локальное ухудшение настроений на глобальных рынках сегодня ожидаем снижения индекса к отметкам в 2800-2810 пунктов.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190708/830139469.html