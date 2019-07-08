В июне американская экономика сгенерировала 224 тыс рабочих мест (при прогнозе на уровне 160 тыс.). Коэффициент безработицы локально подрос с 3,6% до 3,7%, но частично это обусловлено ростом доли участия в рабочей силе. Рост почасовой зарплаты в годовом исчислении остался на уровне в 3,1%. Сравнительно сильные данные по рынку труда несколько уменьшают вероятность снижения ставки ФРС (по крайней мере, сразу на 50 пунктов). Фьючерсы на ставку по-прежнему оценивают вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, но после выхода данных по рынку труда шансы на снижение ставки сразу на 50 пунктов снизились с 25% до 5%.

Из ключевых событий текущей недели определенно выделяется публикация протоколов с июньских заседаний ФРС и ЕЦБ, а также выступление главы Федрезерва Дж.Пауэлла с полугодовым докладом перед Конгрессом. Сам текст полугодового доклада был опубликован в пятницу, и основной его идеей оставалась тема «внимательного отслеживания поступающих данных» и «действий соответствующим образом, чтобы поддержать экономический рост». До «недели тишины» в преддверии июльского заседания осталось две недели, и, если регулятор желает более четко артикулировать свою текущую позицию, самое время начинать это делать.

Российский рынок акций завершил пятничные торги локальным снижением на 0,3%. Дивидендный сезон в РФ в самом разгаре, и сегодня состоятся дивидендные отсечки в акциях Лукойла, МТС, Русгидро, а общее влияние отсечек на индекс Мосбиржи составит, по нашей оценке, около 17-18 пунктов. Учитывая влияние дивидендных отсечек и локальное ухудшение настроений на глобальных рынках сегодня ожидаем снижения индекса к отметкам в 2800-2810 пунктов.