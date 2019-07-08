В пятницу активность покупателей в секторе высоколиквидных бумаг сократилась. Опубликованные во второй половине дня данные по рынку труда США (non-farm payrolls) оказались заметно сильнее прогнозов, что дало основания для укрепления доллара США, которое негативно отражается на спросе на развивающихся рынках акций. В итоге Газпром (GAZP) подешевел на 1.7%, Северсталь (CHMF) – на 1.2%, АФК Система (AFKS) – на 1.0%, Роснефть (ROSN) – на 0.9%.

Во втором эшелоне не сложилось единой динамики движения цен. Мегионнефтегаз (MFGS) подорожал на 7.5%, ТГК-2 (TGKB) – на 7.1%, Трансконтейнер (TRCN) – на 4.3%. Тем временем обыкновенные акции Энел Россия (ENRU) подешевели на 11.1% из-за закрытия реестра акционеров «под дивиденды». Рязаньэнергосбыт (RZSB) подешевел на 7.7%, Аптечная сеть 36.6 (APTK) – на 4.5%.

Фондовые индексы США потеряли 0.1% — 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в умеренном минусе, по азиатским также наблюдается снижение.

Сегодня в начале торгов возможна некоторая коррекция вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Сильные данные по рынку труда США, смена главы ЦБ Турции и усиление геополитической напряженности в связи с Иранской ядерной программой сформировали новостную среду, благоприятную для доллара США и «защитных» активов, но не для развивающихся рынков акций.

На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения по паре доллар-рубль с выходом к отметке 64.0.