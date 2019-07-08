Как мы и предполагали, в пятницу российский рынок акций не сильно, на четверть процента, скорректировался. После нашего закрытия американские индексы чуть подросли, но сегодня с утра фьючерсы на них теряют около 0,4%. Более того, сегодня с дивидендными гэпами откроются «Лукойл» и МТС.

Такая картина говорит о том, что на открытии рынка Индекс Мосбиржи потеряет 0,3-0,5%, и далеко не факт, что перегретый рынок начнет восстанавливаться в течение дня.

Однако среднесрочные шорты открывать время еще не пришло. Но спекулятивно можно попробовать заработать на снижении самой перекупленной и неоправданно дорогой бумаги – «Газпрома». Риск большой – бумагу в любой момент могут без всяких поводов вытащить вверх, как мы это неоднократно видели. К тому же близится время дивидендной отсечки по «Газпрому», а, как правило, компания очень быстро закрывает дивидендный гэп. Поэтому стопы стоит ставить очень короткие.

Внимательно смотрим за металлургами. Их акции будет поддерживать слабеющий рубль и ожидание полугодовых отчетов. Однако особых надежд на хорошую отчетность возлагать не стоит – компании могут показать снижение финансовых показателей из-за сильного рубля в первом полугодии.

Все говорит о том, что фаза укрепления рубля завершилась. Но опять-таки среднесрочные покупки доллара против рубля делать еще рано – впереди налоговый период и продажи валют рядом экспортеров под выплаты дивидендов. Пока же складывается впечатление, что пара доллар-рубль будет тестировать на прочность диапазон 64,1-64,3, который еще недавно быль сильной преградой для укрепления рубля.

Более оптимистичная картина на рынке нефти. Иран приступил к производству высокообогащенного урана, тем самым нагнетая мировую напряженность и провоцируя США на ответные действия. В Венесуэле встали два крупнейших НПЗ из-за перебоев электроэнергии. Ослабела активность крупных «медведей», которые еще неделю-другую назад пытались затащить нефть в район 60 долларов за баррель. Все это говорит о том, что котировки «черного золота» продолжат попытки вернуться в район 70 долларов за баррель и будут сдерживать российские акции и рубль от более сильного падения.