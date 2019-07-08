По итогам торгов 5 июля индекс МосБиржи снизился на 0,26% до 2835,35 п., отойдя от исторических максимумов. Индекс РТС упал на 0,91% до 1398,75 п.. Индекс волатильности российского рынка акций RVI снизился с 20,88 до 20,27 п.. После празднования Дня независимости в четверг в США глобальные рынки ждали результатов американских торгов в пятницу, и они продемонстрировали слабость. Дополнительный сюрприз показали вышедшие июньские данные по среднесписочной численности работников вне с/х сектора в США. Статистика вышла заметно лучше ожиданий, породив спекуляции, что ФРС может и не снизить коридор базовой ставки на июльском заседании. На российском рынке в лидерах дня оказались бумаги «Ростелеком» АП (+3,5%), «МРСК ЦП» (+2,58%), Rusal plc (+2,0%) и «ПИК» (+1,72%). В аутсайдерах по итогам дня оказались акции электрогенерации. Самый большой провал после дивидендной отсечки продемонстрировали акции «Энел России» (-11,12%). Также наиболее слабыми выглядели акции «Россети» АО (-3,56%), «ИнтерРАО» АО (-2,0%), ТГК-1 (-1,81%). Активность торгов оказалась почти такой же как и днём ранее, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 44,2 млрд рублей.

Рубль в течение дня показывал снижение, на горизонте двух недель продолжает рисоваться чёткое, но пока весьма умеренное снижение курса российской валюты.

Сбербанк России за первое полугодие 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,7% – до 444,2 млрд рублей. В июне чистая прибыль банка составила 75,1 млрд рублей против 69 млрд рублей за июнь 2018 года. В помесячном выражении мы видим небольшой спад к маю – такого давно не было. Впрочем, по текущему графику Сбербанк ещё может выйти на 1 трлн рублей консолидированной прибыли по 2020 году.

«Распадская» завершила выкуп 2,9% своих акций. Таким образом, buyback полностью завершен. Можно предположить, что в текущей ситуации компания будет способна стабильно платить дивиденды в размере 10-15 рублей раз в полгода.

К вечеру вторника пара USD-RUB выросла на 0,56%, поднявшись до уровня 63,77, евро снизился к рублю на —0,09% до 71,57.

Глава Банка Японии Харухико Курода в понедельник утром заявил, что умеренный экономический рост в Стране восходящего солнца будет продолжаться, а инфляция медленно, но неуклонно двигаться к цели в 2%. На фоне нового торгового перемирия США и Китая золотовалютные резервы Поднебесной в июне выросли сильно выше ожиданий. Япония и Южная Корея продолжают торговые трения.

По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 падает на +2,36% (3893,2 п.). Японский индекс Nikkei225 снижается к отметке 21534,35 (-0,98%), гонконгский Hang Seng теряет —1,86% (28239,13 п.).

Торги в США завершились снижением индексов. Рынок уже не столь оптимистичен по поводу переговоров США и КНР по торговым вопросам, но сам факт возвращения к ним обнадёживает. США готовы принять новые пошлины против товаров из Европы в наказание за субсидирование авиастроителей. Кроме того, переговоры не означают завершение торговой войны, а по сей причине риски рецессии в развитых странах, включая США, остаются. Данные с рынка труда США оказались в целом более оптимистичными. Уровень безработицы локально вырос с 3,6% до 3,7%. Но эти данные оказались не принципиальными. Важнее стало то, что среднесписочная численность работников в США в июне выросла на 224 тыс. человек, хотя ожидался рост лишь на 160 тыс. При этом данные ADP по занятости в среду говорили об обратном. Соответственно позитивные данные в пятницу породили волну спекуляций, что ФСР теперь не будет снижать коридор базовой ставки в июле. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,04%. По итогам дня DJIA снизился на 0,16% до 26922,12 п., а S&P 500 на 0,18% до 2990,41 п.

Нефть с утра демонстрирует нейтральные уровни после восстановления в пятницу. К 9:15 мск Brent — $64,2 (-0,05%), WTI — $57,44 (-0,12%), золото — $1403,7 (-0,3%). Цены на медь на LME в пятницу снижались на 0,3% до 5902, никель вырос на 1,13% до 12480.

Индекс доллара в пятницу повысился на 0,54% до 96,286 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,044%. К 9:15 мск пара EUR-USD — $1,1229 (+0,04%), GBP-USD — $1,2529 (+0,05%), USD-JPY – 108,28 (-0,16%).

Наиболее важной статистикой сегодня будет публикация данных по индексу доверия инвесторов в еврозоне Sentix, которые выйдут в 11:30. Также сегодня ожидаются данные по инфляции в России в июне. Центральной статистикой недели может стать публикация данных по инфляции в США, которая произойдет в 15:30 в четверг. Утром в пятницу выйдут важные для рынка данные по внешней торговле Китая.

Внешний фон явно не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. На этой неделе начинается пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объемных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. С 15 июля стартует сезон отчетов в США. В России первой будет отчитываться Северсталь ориентировочно 19 июля. С 18 июля на рынок пойдут активно поступать операционные данные российских компаний за II квартал. Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США возможно снизит базовую ставку впервые за десять лет.