Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно негативный. Цены на нефть стабильны, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением основных индексов на 0,1-0,2% ввиду более сильных, чем ожидалось, данных по занятости в стране в июне. Статистика уменьшила вероятность резкого сокращения процентных ставок ФРС уже в июле, испортив рыночные настроения. Индексы, тем не менее, отступили от минимумов дня.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,2%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%. Дополнительное давление на настроения оказали не воодушевляющие данные по промышленным заказам в Германии. Утром понедельника статистика показала рост промышленного производства Германии в мае на 0,3% после падения на 2% месяцем ранее. Профицит торгового баланса страны за аналогичный период увеличился с 16,9 млрд до 18,7 млрд евро (ожидалось 17 млрд евро).

На торгах в Азии утром преобладает снижение. Японский Nikkei 225 потерял около 1%. На биржах Китая индексы падают на 2-3% вслед за ухудшением настроений на мировых фондовых площадках. Драйвером роста на этой неделе, однако, может стать возобновление торговых переговоров между США и Китаем.

Нефтяные фьючерсы утром почти не изменяют своих позиций. Котировки удерживаются выше ближайших поддержек 62,50 долл (для Brent) и 55,50 долл (для WTI), но также не могут преодолеть сопротивления 66 долл и 60 долл соответственно, что обеспечивает боковое движение. На этой неделе рынки обратят повышенные внимание на ежемесячные отчеты крупнейших энергетических организаций, а также дальнейшие шаги Ирана в отношении ядерной программы.

Основные события недели: продолжение торговых переговоров между США и Китаем, индексы потребительских цен Китая, Германии и США, протоколы заседания ФРС и ЕЦБ, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом, торговый баланс Китая, промышленное производство еврозоны, индекс цен производителей США, ежемесячные отчеты по рынку нефти ОПЕК, Минэнерго США и Международного энергетического агентства.

Индексы Мосбиржи и РТС, после очередного обновления годовых максимумов, завершили торги пятницы снижением, стремясь ближе к поддержкам 2810 и 1390 пунктов. Их преодоление откроет дорогу к движению в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2780 и 1370 пунктов). Рынку в целом все еще необходима краткосрочная коррекция, которая пока не несет для “быков” заметных рисков.

Рубль в пятницу ослаб к доллару и евро, что было особенно заметно в паре с американской валютой. Пара доллар/рубль поднялась выше сопротивления 63,65 руб (также средняя полоса Боллинджера дневного графика), что открывает ей дорогу к росту в район 65 руб. Ближайшим сопротивлением для доллара выступает уровень 64,15 руб. Пара евро/рубль остается ниже сопротивления 72 руб, пробой которого откроет перспективы движения к 73 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ухудшения мировых настроений, вызванного изменением ожиданий в отношении денежно-кредитной политики в США. Цены на нефть пока не определились с краткосрочной динамикой, а дополнительное негативное влияние на рынок РФ на этой неделе в целом будут оказывать дивидендные гэпы. Российские индексы еще обладают потенциалом краткосрочной коррекции, которая пока не страшна “быкам”.