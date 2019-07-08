Рынок акций РФ и рубль снизятся в начале дня на фоне ухудшения внешнего фона. Доллар может вернуться к отметке 64 рубля.

ПРОГНОЗЫ

Ожидается открытие торгов российскими акциями с понижением на 0,1-0,3% в районе 2825-2830 пунктов, в качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820 и 2810 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2840 и 2850 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал".

В начале торгов возможна коррекция вниз индекса РТС из-за ухудшения внешнего фона, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Сильные данные по рынку труда США, смена главы ЦБ Турции и усиление геополитической напряженности в связи с Иранской ядерной программой сформировали новостную среду, благоприятную для роста доллара США и "защитных" активов, но не для развивающихся рынков акций. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения доллара с его выходом к отметке 64 рубль", — оценил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,1-0,2% на фоне сообщений о росте числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики США в июне на 224 тысячи, хотя инвесторы ожидали рост только на 160 тысяч.

Это позволило некоторым экспертам поставить под сомнение возможность резкого снижения учетной ставки Федрезервом на заседании в конце июля в США.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижались на 0,3-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижались на 0,3-2,7%, японский Nikkei 225 — на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 2,7%.

Стоимость нефти повышается на 0,1% до 64,31 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1221 доллара против 1,1230 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в пятницу снизился по биржевым индексам в рамках коррекции вслед за западными рынками. Повышение рынка нефти не смогло компенсировать негативный внешний фон. К закрытию индекс Мосбиржи снизился на 0,26% — до 2835,35 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 1398,75 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов пятницы повысился на 32 копейки и составил 63,80 рубля, евро — на 6 копеек, до 71,68 рубля, следует из данных Московской биржи.