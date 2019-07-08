В конце прошлой недели у валют развивающихся стран появилось сразу несколько поводов для ослабления.

Во-первых, опубликованный в пятницу отчет по рынку труда США за июнь продемонстрировал, что опасения относительно крепости американской экономики могут быть преувеличены. В частности, прирост рабочих мест вне с/х сектора составил +224 тыс. за месяц, опередив самый оптимистичный прогноз из стана экономистов (+220 тыс.). Фьючерсный рынок продолжает указывать на 100% вероятность снижения ставки Fed Funds в июле. Однако внимание участников валютного рынка резко переключается на выступления представителей ФРС на неделе, в частности, речь Дж.Пауэлла перед Конгрессом в среду и четверг.

Во-вторых, в выходные стало известно об уходе в отставку главы ЦБ Турции – это сообщение вновь заострило внимание на независимости монетарного регулятора страны. Турецкая лира теряет ок. 2.5% против доллара США на утренних торгах сегодня.

В российских реалиях на внешний негатив наслаивается период масштабных дивидендных выплат и, как следствие, конвертации иностранными держателями акций части дохода в иностранную валюту. А мягкие комментарии со стороны Банка России пока не убеждают в готовности регулятора резко снижать ключевую ставку уже на ближайших заседаниях.

В сухом остатке, пара USD/RUB, уже проделавшая путь с 62.50 на минимумах конца июня до 63.95 на открытии сегодняшней сессии остается направленной вверх. Поскольку весомых поводов сокращать стратегические позиции в рублевых активах мы все еще не видим, масштаб ожидаемой коррекции пока выглядит умеренным. Вероятно, на ближайшей неделе валютная пара попробует найти возможности для консолидации в диапазоне 63.5-65.0.