Ростелеком, которое с 2018 года перешло на выплату дивидендов два раза в год, в 2019 году может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие, то есть уже осенью, сообщила газета Коммерсант. По данным источников издания, величина выплат может составить 2,5 рубля на акцию, по итогам всего года — 5 рублей, в сумме —13,9 млрд руб. Это соответствует дивидендной политике компании: дивиденды должны составлять не менее 5 рублей на акцию и не менее 75% от свободного денежного потока.

Возможно, Ростелеком планирует выплачивать дивиденды по итогам года и 6 мес. Однако, учитывая, что по факту выплаты по итогам года происходят в летние месяцы, а по итогам 6 мес. – осенью, распределение по итогам года не является равномерным. Более логичными были бы выплаты по итогам года (летом) и итогам 9 мес. (зимой). В этой связи есть вероятность, что текущие выплаты могут быть разовыми.



