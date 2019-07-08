Neste, занимающаяся разработкой решений в области возобновляемых источников энергии и сети АЗС в Финляндии и странах Балтии, продает свой российский бизнес — Татнефть купит 75 АЗС в Санкт-Петербурге вместе с правами на использование бренда Neste в России в течение 5 лет. Татнефть подчеркивает, что планирует продавать 50% нефтепродуктов ТАНЕКО на внутреннем рынке, и увеличение доли на рынке в Санкт-Петербурге этому поспособствует. По данным Нефтяного клуба Санкт-Петербурга, которое цитирует Коммерсант, после этого приобретения доля Татнефти в регионе должна увеличиться до 12% (на 9 пп), что выведет компанию в тройку лидеров среди операторов АЗС. Сделка должна получить одобрение ФАС, которое ожидается к концу 2019.

Хотя цена сделки не разглашается, мы считаем, что она является небольшой в масштабе Татнефти, особенно с учетом того, что проблемы, с которыми столкнулись операторы АЗС в результате налогового маневра в переработке в 2019, могли способствовать созданию благоприятной ценовой конъюнктуры для Татнефти. Мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании, но отмечаем, что это приобретение должно укрепить позиции Татнефти на внутреннем рынке моторных топлив, что особенно актуально, учитывая запуск производства бензина (1,1 млн т в год) на ТАНЕКО в этом году.