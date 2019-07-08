Неделя начинается в негативе, поскольку июньский рост новых рабочих мест в США в июне на 224 тыс. сильно выше ожидавшихся 160 тыс., и это делает ожидающиеся рынком снижения ставки ФРС на 75 б.п. в этом году слишком оптимистичными. Дополнительное давление может ощущаться после того как Д. Трамп обвинил Китай и ЕЦБ в манипуляции валютами через смягчение своей монетарной политики. Наконец, в EM в центре внимания снова Турция где президент отправил в отставку главу ЦБ, спровоцировав падение лиры.

По мере затухания глобального ралли для российского рынка растет значимость внутренних факторов. Рубль демонстрирует сдержанную динамику на протяжении всей последней недели (в отличие от большинства валют EM). Это связано как с падением цен на нефть, так и с замедлением притока портфельных инвестиций в госдолг на фоне дальнейшего снижения объема размещения ОФЗ (до 15 млрд руб.), а также с дивидендными выплатами. При этом долговой рынок поддерживается тем же снижением объема предложения ОФЗ, а также недавним заявлением главы ЦБ о готовности рассмотреть возможность снижения ставки уже 26 июля, что не стало сюрпризом для нас, но приятно удивило рынок.

Ключевые темы недели. Учитывая сильные данные по рынку труда в США, протокол заседания ФРС и выступления Дж. Пауэлла в Конгрессе (ср-чт) привлекут значительное внимание. Ключевой вопрос – считает ли ФРС эти данные признаком более высоких, чем ранее ожидалось, среднесрочных инфляционных рисков. Воспринимаемая рынком вероятность снижения ставки ФРС 31 июля сейчас по-прежнему 100%.

Большинство же значимых событий для российского рынка будут внутренними. Во первых, это данные по инфляции за июнь (пн), перенесенные с прошлой недели. Недельные данные говорят о замедлении ИПЦ с 5,1% г/г в мае до 4,6-4,8% в июне, и замедление продолжится в июле, поскольку крепкий рубль и благоприятная ситуация с урожаем на данный момент пересиливают негативный эффект индексации тарифов 1 июля и рост цен на бензин. Мы по-прежнему считаем снижение ставки ЦБ РФ до 7,25% 26 июля базовым сценарием. Второй важный набор данных касается платежного баланса за 2К19. Профицит текущего счета, скорее всего, сократится с сезонно сильных 34 млрд долл. в 1К19 до $17 млрд в 2К19. Однако ключевой вопрос в масштабе оттока капитала, который, по предварительным данным, достигает $5 млрд в месяц за 5М19. Кроме того, продолжаются покупки валюты Минфином/ЦБ на $5 млрд в месяц. Учитывая, что текущий счет полностью стерилизуется накоплением иностранных активов частным сектором и государством, рубль все сильнее становится зависим от притока портфельных иностранных инвестиций в ОФЗ. Этот год пока был весьма успешен, приток за последние месяцы достигал $3-3,5 млрд в месяц. Однако теперь, когда нерезиденты держат в ОФЗ близкие к историческому максимуму $41 млрд, дальнейшие перспективы неясны. Глобальное ралли, судя по всему, подошло к концу, а с точки зрения внутренних факторов неясно, как инвесторы будут реагировать на сдвиг в сторону смягчения бюджетной политики (идея инвестировать часть ФНБ в проекты на территории РФ, предположительно в рублях).

В связи с этим внимание рынка могут привлечь как выступление первого вице-премьера А. Силуанова в верхней палате российского парламента (ср), так и данные баланса бюджета за 1П19 (пт.), которые должны быть довольно сильными. Мы по-прежнему полагаем, что в условиях сильно профицитного бюджета и слабых темпов экономического роста Минфину все сложнее сопротивляться призывам к смягчению бюджетной политики.