Рынок ОФЗ завершил неделю в довольно спокойном режиме. Оборот в секции ОФЗ на МосБирже в пятницу сократился до 11,5 млрд руб., примерно до одной трети от среднедневного показателя за последний месяц, а изменения доходностей в последний день недели не превысили 3 бп. Наибольший объем сделок (5 млрд руб.) отмечался в среднем сегменте кривой, при этом более половины общего оборота (3 млрд руб.) пришлось на ОФЗ-26227 (YTM 7,24%). Лучший результат по итогам дня также показали среднесрочные облигации, закрывшиеся снижением доходностей на 1–3 бп. Длинные выпуски завершили сессию на уровнях предыдущего дня или прибавили в доходности до 3 бп. В числе отстающих оказались ОФЗ-26226 (YTM 7,38%) и ОФЗ-26218 (YTM 7,45%), поднявшиеся в доходности на 3 бп. Локальные облигации других развивающихся стран торговались преимущественно в отрицательной зоне на снижении ожиданий относительно смягчения политики ФРС США. По итогам пятничных торгов доходности 10-летних суверенных бумаг развивающихся стран повысились на 2–9 бп.

Центральным событием этой недели является сегодняшняя публикация Росстатом оценки инфляции за июнь, по которой можно будет составить представление о том, какое решение по ключевой ставке может принять Банк России на заседании 26 июля. Комментарии главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, прозвучавшие на прошлой неделе, увеличили вероятность того, что в ближайшем будущем регулятор активизирует процесс смягчения денежно-кредитной политики. В ходе своего выступления на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Набиуллина заявила, что на июльском заседании совет директоров ЦБ может рассмотреть вопрос о снижении ключевой ставки. При этом она отметила, что, хотя при прочих равных условиях регулятор обычно «предпочитает двигаться плавно», он не исключает и варианта снижения на 50 бп. Учитывая мягкую риторику Банка России, наши экономисты оценивают вероятность снижения ставки в июле на 25 бп в 65% – при условии, что в течение двух недель до заседания обменный курс останется стабильным (то есть рубль не ослабнет относительно доллара более чем на 2,5% или 1,5 руб.), ИПЦ за июнь окажется в рамках ожидаемых 4,7–4,8%, инфляция, скорректированная на сезонные факторы, в годовом выражении останется немного ниже 4%, и если в ближайшие недели Банк России не поменяет свои прогнозы по итогам июля. В качестве еще одного фактора, который может существенно повлиять на решение ЦБ, отметим динамику ожиданий рынка в отношении снижения ставки ФРС в ближайшие пару недель. Напомним, что в свете последних данных о численности рабочих мест в стране, которые оказались сильнее, чем предполагалось, эти ожидания снизились.

В сложившихся условиях мы по-прежнему считаем привлекательным средний сегмент кривой ОФЗ с фиксированным купоном (сроком обращения 5–7 лет). С точки зрения относительной стоимости особенно выделим ОФЗ-26226 (YTM 7,37%), который на прошлой неделе отстал от общего ралли и в настоящий момент торгуется, по нашим оценкам, с премией по доходности в 5 бп относительно кривой.

Также обратим внимание на комментарий главы департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой, которая в минувшую пятницу сообщила о том, что, согласно оперативным данным Национального расчетного депозитария, по состоянию на конец июня доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 30,1%. По нашим оценкам, это означает, что приток средств иностранных инвесторов на российский рынок локального долга в июне замедлился до 39 млрд руб. (исходя из того, что чистый объем размещения облигаций Минфином в июне составил 109 млрд руб., а доля нерезидентов на конец мая составила 30,0%). Месячный приток нерезидентов в ОФЗ в июне, таким образом, был самым низким с начала года (так, в январе он составил 54 млрд руб., в феврале – 70 млрд руб., а в период с марта по май – 132–220 млрд руб.).