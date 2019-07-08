Мировые цены на нефть на прошедшей неделе снижались под влиянием ухудшившихся ожиданий относительно роста мировой экономики в 2019 и 2020 годах. Цены на нефть сорта Brent в прошедший период понизились от уровня $66,67 к уровню $63,58 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI упала от уровня $60,16 к уровню $56,82 за баррель. Спред между сортами нефти по состоянию на 4 июля 2019 г. составил $6,5, отношение спреда к цене сорта WTI понизилось до 11,3%.

Несмотря на оптимистичные заявления после встречи лидеров США и Китая в ходе G20 на прошлых выходных, фактически стороны всего лишь договорились возобновить прерванные ранее переговоры, а также США согласились не повышать импортные пошлины с 1 июля в ответ на возобновление Китаем закупок американской сельскохозяйственной продукции. Первоначальная реакция рынков была очень позитивной, но после скептические замечания нивелировали эффект от этой новости.

Далее в Вене 1-2 июля состоялась встреча стран ОПЕК+. В ходе заседания стороны договорились продлить действие соглашения об ограничении ОПЕК+ до конца 1 квартала 2020 года. Объёмы квот оставлены на прежнем уровне для каждой страны. Общее сокращение производится на 1,2 млн бар. в сутки странами ОПЕК и на 400 тыс. бар. в сутки странами ОПЕК+ относительно уровня добычи в октябре 2018 года.

В мае 2019 года наблюдалось перевыполнение сделки ОПЕК+ на 750 тыс. бар. в сутки за счёт превышения квот на сокращение добычи в Иране, Венесуэле и России. Общее сокращение в мае составило 1,950 млн бар. в сутки. Стороны согласились, что текущие цены на нефть – это хороший результат сотрудничества сторон. При этом прирост потребления нефти в мире в 2019 г. оценивается лишь в 1,1-1,2 млн бар. в сутки, что ниже оценок аналитических агентств.

В ходе встречи ОПЕК+ констатировалось, что участникам удалось избежать высокой волатильности рынка и роста запасов в 1 полугодии 2019 года. Однако на рынке сохраняется много неопределённости относительно санкционной политики США, поэтому участники ОПЕК+ продолжат предпринимать действия по удержанию рынка нефти в балансе.

Кроме того, обсуждалось изменение методики оценки целевого уровня запасов нефти на рынке, относительно которого ведётся расчёт необходимых объёмов для ограничения производства. Было принято решение, что для расчёта запасов будет использоваться период 2010-2014 годов. Также участники ОПЕК+ утвердили хартию долгосрочного сотрудничества.

Следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ назначено на сентябрь 2019 года.

Ситуация на Ближнем Востоке слегка успокоилась после важных встреч и переговоров. После встречи Ирана с Россией, Китаем и ЕС в Вене 28 июня и проведения первых бездолларовых расчётов через европейскую систему Instex иранская сторона сообщила, что может выйти на переговоры с США в случае полной отмены санкций. При этом Китай заявил о неприемлемости полного запрета экспорта нефти из Ирана и продолжил покупать иранскую нефть.

Общий объём экспорта нефти из Ирана в июне составил 532 тыс. бар. в сутки, большая часть которой оставалась в плавающих хранилищах в Персидском заливе к востоку от ОАЭ. Основная часть нефти была предназначена для отправки в Китай, Индию и Турцию.

Экспорт нефти из Венесуэлы также восстановился в июне до 11 млн бар. в сутки, что на 26% выше, чем в мае, чему способствовало увеличение поставок в Китай. Доля китайских покупателей в объёме экспорта оставила 59%, индийских – 18% и 10% поставок было отправлено в Сингапур. Венесуэльская нефтяная компания PDVSA приняла решение о закрытии ряда малорентабельных полей в поясе Ориноко, сосредоточив добычу на сорте тяжелой нефти Merey, предпочитаемой азиатскими покупателями.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 28 июня 2019 г. выросли на 2,5 млн бар. и составили 1952,2 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю снизились на 1,1 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти вырос до 7,585 млн бар. в сутки, экспорт снизился до 2,99 млн бар. в сутки, внутреннее производство вернулось к 12,2 млн бар. в сутки.

По состоянию на 28 июня 2019 г. запасы бензина в США снизились на 1,6 млн бар., а запасы дистиллятов выросли на 1,4 млн бар. Запасы нефти в Cushing составили 52,5 млн бар. против 51,8 млн бар. на позапрошлой неделе и 27,8 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США оставались на уровне 644,8 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 28 июня 2019 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США снизилось на 5 единиц к предыдущей неделе и составило 788 единиц против 863 единиц на эту же дату 2018 г.

По оценкам Reuters, темпы роста добычи нефти в США начали замедляться в ответ на падение цен, наблюдаемое с конца 3 квартала 2018 года. Несмотря на то что некоторые производители сланцевой нефти заявляют о снижении себестоимости производства ниже $40 за баррель, при снижении цен на сорт WTI к $65 темпы бурения скважин неуклонно замедляются, что в соответствии с временным лагом вызовет падение добычи уже во второй половине 2019 года. Замедление роста добычи очевидно во всех основных нефтеносных сланцевых бассейнах, поскольку компании снижают скорость бурения новых и завершения начатых скважин в ответ на снижение цен.