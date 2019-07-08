Медведев поддержал проект автомагистрали из Европы в Китай: неоднозначно
Как сообщает газета “Ведомости”, премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал проект строительства частной автомагистрали в России, которая соединит Китай и Европу. Ее протяженность составит примерно 2 000 км; стоимость проекта – 600 млрд руб.; автомагистраль пройдет от границы Белоруссии к границе Казахстана.
Хорошая новость заключается в том, что данный проект поддержит экономические развитие тех регионов, через которые будет пролегать этот маршрут. Обратной стороной этого проекта, тем не менее, является то, что он направлен на соединение Китая с Европой и напрямую не гарантирует никаких торговых возможностей для России; кроме того, он указывает на то, что в ближайшие годы рост инвестиций будет в большей степени связан со строительством, а не с промышленным ростом.
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