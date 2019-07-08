Фондовые индексы США завершили торги 5 июля небольшим снижением, хотя оказались заметно выше сессионных минимумов, до которых опустились на публикации июньских данных по рынку труда. Отчет зафиксировал появление новых 224 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства, что уменьшило шансы на многократное снижение ставки ФРС до конца года. По итогам пятничных торгов S&P500 потерял 0,18% и закрылся на уровне 2990. Финансовый сектор, в отличие от большинства других, завершил день в плюсе на фоне повышения доходности казначейских облигаций. Слабее широкого рынка выглядели контрциклические сектора недвижимости и здравоохранения. Доллар укрепился по отношению к основным валютам на фоне ослабевших ожиданий по снижению ставки.

Мировые фондовые площадки торгуются преимущественно в красной зоне из-за слабости азиатских индексов и роста геополитической напряженности. Акции технологических компаний Юго-Восточной Азии снижаются из-за усиления контроля Японии за экспортом некоторых корейских полупроводниковых материалов. Японский индекс Nikkei теряет 1%, гонконгский Hang Seng более 1,5%, а шанхайский CSI 300 падает больше чем на 2%. В Европе рост сдерживается слабой производственной статистикой из Германии. Европейские площадки торгуются в легком минусе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается после резкого пятничного отскока. Нефть марки Brent находится у отметки в $65 за баррель. Нервозности на рынке добавляет усиление геополитических рисков из-за решения Ирана увеличить объемы обогащения урана. Таким образом, аппетит к риску слабый. Важной макроэкономической статистики в США сегодня не ожидается. По нашим прогнозам, в ходе сегодняшней сессии индекс S&P500 может скорректироваться на 0,6%, до 2970 пункта.

Техническая картина говорит о том, что рост индекса последних дней выглядит хрупким, так как проходит на объемах ниже среднего. Индекс RSI остается около области перекупленности. Таким образом, риск коррекции сохраняется, и индекс широкого рынка все еще может стремиться закрыть гэп, открытый 1 июля на уровне 2943.



