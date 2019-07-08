Согласно данным EPFR Global, за неделю, завершившуюся 3 июля, чистый отток инвестиций из акций развивающихся рынков составил $382 млн (0,03% средств под управлением). Таким образом, негативная динамика наблюдается уже 11 недель подряд. В предыдущую отчетную неделю был зафиксирован сопоставимый отток в размере $308 млн. Фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки в целом (GEM), продолжали выводить средства, хотя и в меньшем объеме, чем неделей ранее. Согласно последним данным, отток инвестиций из фондов GEM составил около $618 млн (0,09% активов под управлением) против $1,2 млрд на предыдущей неделе. Таким образом, по-видимому, сократился приток инвестиций в акции развивающихся рынков от фондов с другими региональными мандатами.

На отчетной неделе чистый отток средств наблюдался в активах всех стран БРИКСТ. Лучший результат за неделю был у ЮАР (чистый отток в размере 0,02%, или $9,5 млн), худший — у Турции (потери составили 0,37%, или $41 млн). Из фондов Китая было выведено 0,05%, или $232 млн. Россия оказалась в середине выборки (минус 0,07%, или $43,1 млн), однако инвесторы выводят средства из российских активов уже 20 недель подряд.

В основном чистый отток инвестиций из России обеспечили фонды GEM ($33 млн, или 0,09% средств под управлением). Фонды, ориентированные на Россию, вывели 0,07% активов под управлением ($7,1 млн).

Около $64 млн из российских активов забрали активные фонды, тогда как пассивные фонды, напротив, вложили $21 млн.

Индексы MSCI EM и РТС за отчетную неделю выросли на 1,1% каждый.

Отчет EPFR Global показывает, что с начала года чистый отток средств из активов развивающихся рынков составил в общей сложности 0,1%, из российских активов — 3,2%. При этом индекс MSCI EM повысился на 10%, MSCI Russia — на 31%. Как мы отмечали ранее, вероятнее всего, расхождение между данными EPFR и динамикой индексов обусловлено тем, что EPFR учитывает в своей статистике лишь ограниченное количество активных фондов, инвестирующих в Россию и развивающиеся рынки в целом, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



