На прошедшей неделе на рынках преобладали умеренно позитивные настроения после саммита G20, итоги которого инвесторы восприняли достаточно оптимистично. В конце недели на первый план вновь вышла тема монетарной политики ФРС. В свете сильных данных по рынку труда США вероятность снижения базовой ставки на июльском заседании уменьшилась. Как следствие, наблюдался рост ставок по долларовым облигациям в конце недели. В результате доходности к погашению 10-летних гособлигаций США за неделю выросли на 3 б.п., до 2,03%. Тем не менее серьезной коррекции в облигациях развивающихся рынков не произошло. По итогам недели индексы EMBI+ и CEMBI прибавили 0,7% и 0,4% соответственно. Российские еврооблигации продемонстрировали умеренный рост. Индексы EMBI+ Russia и CEMBI Russia поднялись на 0,5% и 0,3%.

Рублевый долговой рынок демонстрировал рост на общем позитивном фоне на глобальных рынках после саммита G20, а также благодаря ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Банком России уже на июльском заседании. Кривая ОФЗ снизилась еще на 2-11 б.п. Индексы государственных и корпоративных облигаций МосБиржи выросли на 0,5% и 0,3% соответственно.

Монетарная политика глобальных центробанков вновь может стать основной темой недели. В этой связи повышенный интерес представляет выступление главы ФРС США перед Конгрессом 10-11 июля, поскольку рынок может получить сигналы о решениях по базовой ставке на заседании 31 июля, а это отразится на настроениях инвесторов во все классы активов, в том числе облигации.

Рублевый долговой рынок остается привлекательным для инвестирования прежде всего из-за того, что тема санкций отошла на второй план, а также из-за сохраняющегося высокого уровня реальных ставок. На текущей неделе интерес представляет публикация месячных данных Росстата по инфляции за июнь.

Рубль

На минувшей неделе можно было наблюдать восстановление позиций доллара к основным валютам. Индекс доллара DXY прибавил 1,2%, американская валюта по отношению к рублю укрепилась на 0,9%. Такое движение в паре рубль/доллар было отчасти обусловлено выходом сильной статистики по рынку труда в США и исчерпанием позитива после саммита G20. Дальнейшая динамика российской валюты во многом будет определяться изменением глобального аппетита к риску. Наш целевой диапазон по курсу рубля в краткосрочной перспективе – 63,5-64,5 рубля за доллар.